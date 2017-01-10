Для граждан 80 стран вводится пятидневный безвизовый режим въезда в Беларусь
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
Безвизовый режим коснется иностранцев, въезжающих через аэропорт Минск // Фото: airport.by
Указ «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», который подписал президент Беларуси 9 января, распространяется на иностранцев, которые будут въезжать в нашу страну через национальный аэропорт «Минск».
Как говорится в сообщении пресс-службы президента, в первую очередь, это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.
Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут.
Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, действующий в Беларуси.
Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из национального аэропорта «Минск» в течение 5 дней с даты въезда.
Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).
Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.
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