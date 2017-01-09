Александр Лукашенко подписал указ, изменяющий правила приема в вузы и сузы

Основными нововведениями являются возможность сдачи централизованного тестирования по четырем учебным предметам вместо трех, расширение срока действия сертификатов ЦТ до двух лет, организация до трех резервных дней ЦТ.

В соответствии с документом вводятся льготы для профильных классов педагогического направления при поступлении на педагогические специальности: зачисление на дневную бюджетную форму получения высшего педагогического образования выпускников таких классов по результатам собеседования, при этом срок последующей обязательной работы по распределению составит не менее пяти лет.

Кроме того, созданы равные условия конкурса при поступлении на сельскохозяйственные специальности во все учреждения высшего образования. Для тех, кто поступает в сокращенный срок в учреждения высшего образования всех профилей, предусмотрено два вступительных испытания по дисциплинам учебного плана среднего специального образования, определяемым приемной комиссией вуза.

Также уточнены отдельные процедурные и технические вопросы приемной кампании.

«Изменения и дополнения в правила приема сохраняют сложившуюся систему приема в учреждения высшего и среднего специального образования, обеспечивают соблюдение разумного баланса интересов государственных органов - заказчиков кадров, учреждений образования, абитуриентов и их родителей, а также направлены на повышение конкурентоспособности учреждений профессионального образования республики и качества отбора наиболее подготовленных абитуриентов», - говорится в сообщении пресс-службы президента.