Как отмечают Новый год за границей

Если новогоднее дерево, Санта-Клаус и подарки - рождественские традиции в Европе, то чем же ее жители занимаются на Новый год? Рассказываем…

Польша

Новый год в Польше именуется Днем святого Сильвестра. Святой Сильвестр - это римский епископ, умерший в 335 году. Согласно легенде, Сильвестр изловил ужасного монстра Левиафана, который грозился уничтожить все живое. С 31 декабря в Польше открывается традиционный сезон балов и маскарадов. Это время шумных праздничных мероприятий с танцами, розыгрышами и обильным угощением. На них собираются толпы народа. Среди традиционных польских веселий, популярных и сегодня, - «кулиг», то есть катанье на санях.

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Италия

Новый год в Италии принято отмечать на улице, где проходят ночные народные гулянья. В ночь на 1 января в центре города движение автомобильного транспорта прекращается. Итальянцы, как и белорусы, пьют шампанское. В Риме на Пьяцца-дель-Пополо (Народная площадь) устраивается новогоднее шоу под открытым небом с фейерверками, акробатами и музыкальным представлением.

Германия

В Германии Новый год принято праздновать шумно и весело. Немцы в этот день собираются толпой на улицах, на главных площадях города, запускают фейерверки и салюты, ходят в бары и клубы. Старшее поколение предпочитает встречать Новый год в роскошном ресторане или ходить на концерты, а молодежь веселится на дискотеках.

Шотландия

Новый год в Шотландии отмечают целых 4 дня, начиная с 29 декабря. В этот день на улицах городов устраивается факельное шествие, все желающие принимают в нем участие. 30 и 31 декабря в Шотландии продолжается праздничное гуляние. Организовываются выступления уличных театров, народные танцы и дискотеки. В новогоднюю ночь в городах зажигают фейерверки.

Новогодний Эдинбург

Финляндия

Новый год в Финляндии принято отмечать в ресторанах, на вечеринках, в компании коллег и знакомых. В 12 часов ночи все люди выходят на улицы и запускают фейерверки в небо, стреляют хлопушками и желают друг другу счастья, здоровья и любви. Использование пиротехники разрешено законом только в этот день.