Почему мы празднуем Новый год больше, чем Рождество? // Фото: missbagira.ru

Так уж вышло, что в Беларуси, как и в других странах бывшего Советского Союза, Новый год празднуют более масштабно и помпезно, чем Рождество. А вот на Западе наоборот.

Нового года, привычного нам, до XVII века не было. Но был похожий праздник - Новолетие, который отмечали в начале марта, а потом в первых числах сентября. В этот день все поздравляли друг друга, проходила служба в церкви и накрывали праздничный обед. Богатые люди раздавали милостыню и еду.

В конце XVII века приверженец европейского образа жизни Петр I перенес Новолетие на 1 января, как это было принято на Западе. С того времени Новый год начали праздновать после Рождества, как второстепенный праздник. Под влиянием западных традиций изменилось и празднование Рождества, например, появилась елка, а с начала XX века - Дед Мороз - аналог Санта-Клауса. Подарки тогда дарили именно на Рождество, а не на Новый год. Вечером 24 и 25 декабря устраивали праздничный ужин, специально для которого готовили жареного поросенка, гуся с яблоками, холодец и пироги с ягодными и мясными начинками. Празднование Нового года проходило на балах-маскарадах с фейерверками.

После 1917-го Россия перешла с юлианского календаря на григорианский, принятый в большинстве западных стран. Разница между старым и новым стилями «переместила» новогодний праздник на разгар православного Рождественского поста. Это было на руку большевистским богоборцам.

В середине 30-х годов идеологи сменили тактику и стали трактовать елку как атрибут не рождественского, а новогоднего праздника. Звездным часом зеленой гостьи стал 1935 год, когда впервые за время большевистского правления по инициативе члена Президиума ЦИК СССР Павла Постышева в Харькове был организован детский новогодний утренник.

23 декабря 1947 года указом Президиума Верховного Совета СССР 1 января был объявлен «праздником и нерабочим днем».

Основные традиции новогоднего праздника сложились в 60-х годах, новогодние утренники проводили все клубы, Дома и Дворцы культуры. Работник каждого предприятия или учреждения получал для своих детей билеты на «Елку», дети смотрели новогоднее представление и получали в подарок конфеты. Деликатесы к новогоднему столу покупались или «доставались» заранее. Но основными блюдами были, конечно же, селедка «под шубой», оливье в советской интерпретации, заливные языки и, непременно, холодец с хреном.

Советские традиции укоренились в нашем сознании, и сейчас главным праздником для большей части населения остается светский Новый год. Именно к этому празднику мы наряжаем елку, покупаем подарки, готовим традиционные блюда и зовем Деда Мороза. На Рождество религиозные белорусы также устраивают праздничный ужин и поздравляют друг друга, а в храмах проходят службы. Остальные просто проводят выходной день в череде новогодних праздников.