Герои публикаций «БГ» об ушедшем 2016 годе

«БГ» поинтересовалась у известных жителей Брестчины, которые не единожды появлялись на наших страницах, чем им запомнился ушедший год, чего они ждут от наступившего и что могут пожелать стране, городу и его жителям.

Владимир Вуек, заместитель председателя Объединенной гражданской партии:

- Все, что произошло в 2016 году, вряд ли можно назвать случайностью или неконтролируемым стечением обстоятельств. В большинстве случаев - это последствия принятых нами решений в прошлом, то есть наших действий в предыдущих годах: в 2015-м, 2014-м, 2013-м и т. д.

«Мы, народ Республики Беларусь (Беларуси), исходя из ответственности за настоящее и будущее Беларуси…» - так начинается преамбула основного закона нашей страны. Это означает, что ответственность лежит на всех гражданах республики.

Ушедший год особенно запомнился резким ухудшением экономической ситуации в стране. Выросла безработица, население победнело. Зато по-прежнему остался социальный разрыв между Народом и Властью. Власть все так же принимала решения без участия самого народа и его мнения. Это и таможенные ограничение по ввозу продукции из-за границы, и закон для ИП №222, и продвигаемый властью пресловутый закон о тунеядстве и т. п. Однако в том году все-таки произошли некоторые изменения: это новые внешнеполитические ориентиры, которые привели к так называемой либерализации. Она особенно чувствовалась во время избирательной кампании в Палату представителей. Политические партии и не ангажированные властью кандидаты получили возможность для коммуникации с нашими гражданами. Это, естественно, принесло свои плоды. Кандидат от нашей партии Анна Канопацкая смогла переломить ситуацию и стать парламентарием. В Бресте мы провели яркую электоральную кампанию кандидата Дианы Костюкович под девизом «С любовью к избирателям». Особенно примечательно то, что она проводилась исключительно за средства областной организации. Впервые за долгое время нам была оказана ощутимая помощь со стороны белорусского бизнеса. В итоге нам удалось максимально установить контакт с нашими гражданами, обменяться контактами, донести свою программу структурных реформ, узнать о насущных проблемах наших избирателей, предложить помощь в решении локальных проблем и, главное, сохранить и развивать коммуникации с ними. На мой взгляд, это начало консолидации нашего общества. И это очень важно. Только вместе, объединившись, мы сможем преодолеть сложившуюся кризисную ситуацию в стране, и вместе быть ответственными за наше настоящее и будущее. Вместе мы сможем сохранить лучшее и построить новое. В наступившем 2017 году важно сохранить выбранный курс и сделать все возможное для объединения нашего общества.

Дорогие друзья, коллеги, сограждане, от всего сердце поздравляю вас с Новым годом и наступающим Рождеством!

Владимир Люкевич, председатель правления клуба «Аматар»:

- Кожны год вызначаецца нечым асаблівым і застаецца ў памяці менавіта ў самых яскравых і кантрастных фрагментах. З глабальнага пункту гледжання, не маглі не застацца па-за ўвагай трывожныя тэндэнцыі сусветнага крызісу эканамічнага і глабальнага характару. Сацыяльная напружанасць усё больш стала адбівацца на ментальнасці як грамадства ў цэлым, так і кожнай асобы ў прыватнасці. Беларускія рэаліі таксама не вызначаюцца занадтым аптымізмам. Поле для радасці, камфортнага самаадчування пачало рэзка звужацца.

Сярод станоўчых момантаў, зразумела, не магу абыйсці 25-ю гадавіну з моманту заснавання СК «Аматар». Хачу падзякаваць усім тым, хто знайшоў магчымасць перадаць нам свае віншаванні. У нашым горадзе існуе ўнікальная нават для ўсёй Еўропы структура практычна з завершаным цыклам спаборніцтваў і падставовымі элементамі.

Надыйшоўшы год выклікае некаторую насцярожанасць. Ужо даўно стала зразумелым, што парадыгма сацыяльнага развіцця набывае іншы якасны змест. Існуе, па меншай меры, два варыянты, каб застацца, як гаворыцца, у трэндзе. Першы з іх - гэта працаваць, працаваць і яшчэ раз працаваць у сваім уласным асяродку, і лепш гэта рабіць на працягу 25 гадзін у суткі. Другі - перамясціцца ў часе і прасторы ў іншыя асяродкі, якія дамінуюць у сучасным свеце. З жалем прыходзіцца канстатаваць, што другі варыянт набывае ўсё большую папулярнасць і найбольш таленавітая моладзь актыўна яго выкарыстоўвае.

Краіне ў цэлым і жыхарам нашага паўднёвага і цудоўнага гораду перш за ўсё жадаю здароўя, у тым ліку псіхічнай устойлівасці. Важна верыць у тое, што ўсё будзе добра. Можа быць…

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области:

- В 2016 году Следственный комитет отпраздновал свое 5-летие. К этому событию был приурочен цикл творческих проектов и ряд торжественных мероприятий, в том числе открытий новых зданий. Благодаря помощи и поддержке талантливых людей, которые стали нам друзьями, мы применили новые формы освещения в СМИ нашей служебной деятельности.

Огорчение вызывали сводки происшествий и особенно случаи детского травматизма.

Мне также удалось приобщиться к культурным событиям в Бресте, побывать в Мирском и Несвижском замках, посетить ряд художественных выставок в нашей столице, а также увидеть картины именитых мастеров живописи в Дрезденской галерее и в музеях Неаполя. Представилась возможность заглянуть в кратер Везувия и подняться на Пизанскую башню.

От наступившего года жду профессионального роста, расширения кругозора, новых знаний, впечатлений и знакомств. Хотелось бы повторить описанные в «БГ» маршруты по малоизвестным историческим уголкам нашей родины и совершить прогулку по старинным улочкам Львова в стране-соседке. Желаю Беларуси мира, процветания и благополучия! Чтобы наш город день ото дня становился еще краше, наряднее, уютнее для жителей и притягательнее для гостей, а зеленеющие дворы, скверы и парки всегда были наполнены звонким смехом детей и улыбками их родителей! Пусть все брестчане будут счастливы, жизнерадостны, успешны и уважительны друг к другу!

Сергей Дученко, начальник отдела информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома:

- Лично мне 2016 год запомнился благотворительными проектами, акциями, направленными на безопасность наших детей и подростков. Среди них могу назвать проект, посвященный 70-летию Победы, - посадка яблоневого сада, создание совместно с «Беларусьфильмом» мультфильма, проект с многодетными семьями «Моя семья за безопасность», «Модный четверг». Это проекты, которые живут, которые востребованы нашими читателями. Нам очень важно было в этом году сделать акцент на воспитание подрастающего поколения.

В планах у нас создание литературных произведений для жителей Брестчины. Мы ищем новые формы, чтобы рассказать детям об опасностях, которые их ожидают во взрослой жизни.

В ушедшем году я открыл много нового для себя, понял, что нужно максимально самосовершенствоваться, идти в ногу со временем, изучать языки, программы. Понял, как интересен наш необъятный мир! Здорово, когда мы живем, общаемся с людьми, несем им радость, теплоту и чувствуем отдачу. А вообще я скромно, как и все сотрудники милиции, прожил этот год на работе вместе с журналистами.

2017 год будет великим годом для сотрудников милиции, это год 100-летия образования милиции Беларуси. Мы ждем в наступившем году проектов, которые позволят нам рассказать о неизвестных фактах из жизни истории милиции Брестчины. В январе будем их презентовать. Мы бы хотели больше рассказать о людях, которые внесли огромный вклад в безопасность нашего региона.

Хочу пожелать брестчанам крепкого здоровья, семейного благополучия и помнить, что сотрудники милиции всегда придут на помощь.

Вовка Плюмбум, музыкант:

- 2016 год был тяжелым, но и насыщенным. Я запустил несколько проектов, которые уже начинают приносить плоды, стал участником театра, о чем давно думал и мечтал. Мы выпустили много музыки и сыграли много отличных концертов.

Я надеюсь на то, что семена, брошенные в прошлом году, принесут свои плоды в 2017-м. Любите друг друга и уважайте!

Анна Бахур, мама с ограниченными возможностями:

- В первую очередь запомнилось то, что мы с мужем отстояли свое право на воспитание сына. Большое спасибо всем, кто нам помог в этом и поддержал. Сын Костик радует меня больше всего. Он быстро растет, все схватывает на лету. Дедушка ему подарил мольберт, чтобы он мог рисовать, и Костик с удовольствием этим занимается. Развивается он замечательно, буквально каждый день замечаю в нем что-то новое. В этом убедилась и Марианна Щеткина (бывший министр труда и соцзащиты - прим. авт.), которая приезжала к нам в середине декабря с новогодними подарками.

В этом году мы совместно с мастерской «КерамАРТ», где работают молодые инвалиды, воплотили проект «Кубок надежды». Ребята производят керамические кружки с моими картинами. Правда, пока они не раскупаются. Но очень надеюсь, что следующий год нам улыбнется и все получится. Я желаю всем в новом году, чтобы сбылись их мечты.

Аркадий Бляхер, фронтовик, журналист:

- Через мою жизнь прошла война. Я всегда отдавал много времени поискам погибших, возвращению им имен, открытию неизвестных ее событий и фактов. Занимался этим и в ушедшем году. Более полувека дружу с сотрудниками музея Брестской крепости. Не раз мной передавались в музей собранные за многие годы архивы. Совсем недавно я отдал музею фото, на котором запечатлена встреча учеников брестской СШ №15 г с Константином Симоновым, когда они были у него в гостях 22 июня 1971 года.

Меня очень порадовало, что в прошлом году удалось установить связь с сыном и внуком моего однополчанина Николая Сумцова. Благодаря тому, что свою публикацию в «Брестской газете» я разослал, скажем так, по старым адресам, откликнулся сын другого моего однополчанина, командира дивизиона Семена Емельянова. Илья сказал, что его отец приказал своим однополчанам долго жить. Вот я, выходит, и выполняю его завет.

В начале 2017-го мне исполнится 94 года. Понятно, что из-за проблем со здоровьем нет уже былой мобильности. Для меня сейчас событие даже звонок и приход тех, с кем контактирую многие годы. Приятно, что меня не забывают председатели советов ветеранов, ребята из гимназии №2 г. Бреста, сотрудники городского парка, в котором когда-то работал. Брестчанам и вообще всем людям желаю столько здоровья, добра и удачи, чтобы им хватило этого, доживи они до моего возраста.

Роман Кисляк, правозащитник:

- Для меня как брестчанина 2016 год запомнился обострением кризиса, в который летом и осенью попали в Бресте таджикские, чеченские, ингушские беженцы. Порадовало, что к концу года этот кризис уменьшился. Многие из беженцев, застрявших у нас в городе, до конца года все-таки смогли оказаться в Польше.

Порадовали также подвижки в отношении властей к правам человека. Принятие Советом министров межведомственного плана по выполнению Беларусью обязательств в области прав человека в конце октября 2016 года дает надежду на улучшение ситуации с правами человека, разрешение ряда накопившихся в этой сфере проблем.

Желаю жителям Бреста, всем белорусам в 2017 году в своем стремлении к счастью быть более свободными!