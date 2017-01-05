Добровольцы из Минска привезли подарки для подопечных объединения «Сердце - детям»
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Алла ВЕРСТОВА
Добровольцы из Минска привезли подарки маленьким брестчанам // Фото: предоставлено добровольческим движением храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица»
Минчане из добровольческого движения храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» в рамках благотворительной акции собрали подарки для больных детей.
В Бресте добровольцы побывали 3 января. Цель их приезда - передать подарки маленьким брестчанам, находящимся под опекой брестского благотворительного общественного объединения «Сердце - детям».
17 и 18 декабря в столичном торговом центре Outleto ими была проведена благотворительная акция «В ожидании рождественских чудес», во время которой и были собраны подарки к светлому празднику Рождества для почти 500 детей из разных белорусских городов. Гости из Минска встретились с председателем отдела по церковной благотворительности и социальному служению Брестской епархии протоиереем Сергием Чируном и председателем объединения «Сердце - детям» Еленой Приходько.
«Минчане собрали чудесные подарки, причем не только для наших подопечных больных деток, но и для их братиков и сестричек, а также для тех, у кого брат или сестра ушли из жизни, - рассказала Елена. - Мы вместе с ними заехали в четыре семьи. Ребята из добровольческого движения поиграли с каждым, узнали их интересы и увлечения, пересмотрели вместе все картинки и, конечно, вручили подарки к Рождеству. Они не то что пришли и вышли, а действительно старались доставить детям радость. По часу развлекали их, очень понравились им и договорились, что в следующем году обязательно повторят свой визит. Оставленные ими подарки мы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой доставим другим больным детям».
А Брестская епархия собрала подарки к Старому Новому году для детей-инвалидов и детей из социально неблагополучных семей.
Добровольческое движение было официально открыто при храме в честь иконы Божией Матери «Всецарица» 14 июня 2015 года. Его приход образован усилиями врачей-онкологов и их пациентов. Каждую неделю добровольцы посещают отделение паллиативной медицины «Хоспис» (Минск), где навещают пациентов и помогают по хозяйству. Также они проводят акции по сбору бытовых и гигиенических средств, необходимых в хосписах Беларуси, благотворительные ярмарки и делают еще много чего, чтобы помочь людям, оказавшимся в сложных ситуациях.
Фото предоставлены добровольческим движением храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Минск)
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