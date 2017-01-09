В Бресте в жилую застройку по ул. Суворова планируют втиснуть еще один дом

Раньше школьный стадион был больше. Часть его «отжали» для строительство многоэтажки // Фото: Алла ВЕРСТОВА

Жильцы дома №7А по ул. Волгоградской в Бресте выступают против строительства многоэтажки по соседству, и у них есть на это целый ряд серьезных причин.

Дом на месте стадиона

В редакцию «БГ» обратились брестчане Виктор Иванович и Мария Иосифовна. Они рассказали, что Брестским горисполкомом с 13 декабря по 6 января объявлено общественное обсуждение концепции строительства многоквартирного жилого дома по ул. Суворова. Земельный участок, на котором его будут возводить, находится между СШ №25 по ул. Волгоградской, 7 и детским садом №59 по ул. Суворова, 116/1.

«Строить дом планируется на бывшем школьном стадионе, - пояснили они. - Его уже изрядно обкорнали, а после того как втиснут туда дом, видимо, вообще ничего от него не останется. Помимо дома на 129 квартир, в планах еще и парковка на 95 авто. Перед нашим домом №7А по ул. Волгоградской и без того все заставлено машинами. Если появится еще одна парковка, с другой стороны дома, то окошко вообще не откроешь, иначе придется выхлопами дышать. Сейчас здесь мамы с колясками гуляют, а застроят территорию - вообще выйти станет некуда. Лучше бы просто благоустроили, привели ее в порядок».

На пятачке перед домом №7А по ул. Волгоградской планируется строительство еще одной многоэтажки

Наши собеседники обеспокоены тем, что построенный дом нарушит инсоляцию в соседнем, где жильцы первого и второго этажей вообще останутся без солнца; что исчезнет зарыбленный прудик, который находится вблизи от территории, планируемой под застройку.

По словам горожан, в октябре 2016-го по ул. Суворова уже был сдан многоквартирный дом, построенный той же стройфирмой.

«В этом доме до сих пор окна не светятся, жилье-то коммерческое, и, видимо, плохо эти квартиры раскупаются», - высказали предположение наши собеседники.

Даже обсуждение объявили с нарушениями

Оказалось, горожане не сидят сложа руки. Жилец дома №7А по ул. Волгоградской Роман подготовил и отправил обращение в горисполком, где изложил замечания по порядку проведения общественного обсуждения и по архитектурно-планировочной концепции строительства дома по ул. Суворова. Под обращением порядка 100 подписей тех, кто считает, что появление здесь еще одной многоэтажки нарушит их права. В нем содержится просьба создать на официальном интернет-сайте горисполкома специальный раздел «Общественные обсуждения», доступ в который осуществлялся бы с главной страницы сайта. А также разместить там протокол общественного обсуждения концепции, замечания и предложения его участников и аргументированные ответы на них.

Еще несколько лет назад территория, намеченная под застройку, была школьным стадионом. Но стадион урезали, передав его большую часть в ведение города

«Делая поквартирный обход, я беседовал с людьми и видел, что многие совершенно не в курсе, какими проблемами обернется эта новостройка, - пояснил Роман. - Кстати, возможно, этому поспособствовало и то, что вопреки нормативам в извещении об общественном обсуждении на сайте горисполкома нет никаких иллюстративных материалов, не указана цель данного проекта, отсутствует регламент застройки. На сайте размещен лишь голый текст».

Он считает, что прежде чем выносить концепцию строительства дома на общественное обсуждение, на территорию застройки нужно было разработать проект детального планирования, как того требует ТКП 45-3.01-116. Ведь дом вписывают в уже существующую жилую застройку. Прежде чем его возводить, обязаны рассчитать обеспеченность объектами общественного социально гарантированного обслуживания, балансы застроенной и озелененной территории, дать экологическую оценку окружающей среды. Все такого рода расчеты должны быть проверены органами, уполномоченными выдавать экспертные заключения. Но ничего этого нет.

Жители дома №7А по ул. Волгоградской опасаются, что стройка уничтожит этот небольшой водоем, в котором водится рыба

Где недостающие места парковки?

Согласно п. 11.6.1 ТКП 45-3.01-116, при проектировании территорий многоквартирной жилой застройки должно быть предусмотрено размещение автостоянок и парковок, обеспечивающих «не менее одного машино-места на одну квартиру». Однако в доме, который собираются построить на ул. Суворова, квартир будет 129, а мест для авто - только 95. И это притом что архитектурно-планировочная концепция объекта не предусматривает размещение стоянок для авто. А ведь парковки и стоянки - это не одно и то же, и на территориях многоквартирной жилой застройки с большой плотностью жилищного фонда, помимо парковок, в обязательном порядке должны быть еще и стоянки.

Авто жильцов дома №7А по ул. Волгоградской заполонили территорию под окнами. Люди опасаются, что парковка соседнего дома расположится под их окнами с другой стороны, а нехватка мест на ней приведет к тому, что соседи оккупируют своими авто их двор

«Если сделают проезд через наш двор, то 95 автомобилей жильцов соседнего дома будут с утра выезжать, а вечером возвращаться, - продолжил Роман. - Даже если заезд организуют через частный сектор, со стороны ул. Суворова, наша парковка все равно пострадает, количество машино-мест на ней уменьшится».

И живите потом, как хотите?

В проекте детального планирования отражается вместимость детских дошкольных и школьных учреждений, выполнение государственных минимальных социальных стандартов в сфере здравоохранения. Также в нем указывается, имеется ли на этих объектах резерв мощности. Ведь ситуация, когда жилые дома уже строятся, а минимально необходимые объекты социальной инфраструктуры еще только планируются, недопустима.

По ул. Суворова уже есть многоэтажка, встроенная в существующую жилую застройку

«В соответствии с законом о государственных минимальных социальных стандартах зона обслуживания амбулаторно-поликлинических учреждений должна быть до тысячи метров, - отметил молодой человек. - Но, к примеру, жители нашего дома приписаны к 6-й поликлинике по ул. Лактионова, понятно, что требуемый норматив уже нарушен. А строительство здесь еще одного дома только усугубит ситуацию. Неподалеку от нашего дома находится филиал детской поликлиники. Но на нашем участке уже очень давно нет постоянного врача, говорят, специалисты здесь надолго не задерживаются из-за огромной нагрузки. Мои дети посещают детский сад-школу №3 по ул. Волгоградской, 5. Нормативная наполняемость в группах - 15 человек, а реальная - 28. Практически она уже превышена в 2 раза. Об этом шла речь на одном из собраний».

Роман сделал запрос в отдел образования Московского района по поводу наполняемости близлежащих дошкольных и школьных учреждений, но ответа на него пока нет.

«Что у школы отняли землю, это вообще вопиющий случай, - считает он. - Ведь еще несколько лет назад здесь был стадион. Но взяли и отрезали три его четверти, включая баскетбольную площадку. Хотя не только школьники, но и жители окрестных домов занимались здесь спортом. Сначала это место превратили в пустырь, а теперь будут говорить, что делают благое дело, застраивают его и приводят территорию в порядок».

Ответ может быть отрицательным

Корреспондент «БГ» связалась с главным архитектором Бреста Николаем Власюком, который ответил, что территория, на которой планируется строительство дома, принадлежит городу.

«Если школа не в состоянии в нормальном состоянии содержать свою территорию, она может передать какую-то ее часть городу, - пояснил он. - Сегодня по всей республике идет такая оптимизация территорий учреждений образования».

Из Основных направлений государственной градостроительной политики РБ на 2016 - 2020 годы: «Комплексное развитие среды жизнедеятельности населения возможно только при застройке жилых территорий в соответствии с разработанным и утвержденным проектом детального планирования (ПДП), а не путем «точечной застройки» (уплотнение существующей застройки жилыми домами) без разработки ПДП и без обеспечения перспективного населения общественными социально гарантированными объектами и дополнительными мощностями сетей».

Он отметил, что после объявления общественного обсуждения концепции строительства дома по ул. Суворова горисполкомом получено «очень грамотно составленное письмо», в котором в связи с планируемым увеличением численности населения в районе застройки поднимаются вопросы о местах в детских садах, школах, обеспеченности учреждениями здравоохранения.

«Все эти вопросы ставятся горожанами по существу, - считает Николай Власюк. - Мы сейчас дадим запрос в проектную организацию, которая занималась разработкой этого проекта для того, чтобы она дополнительно произвела расчеты по детским дошкольным и медицинским учреждениям, по школам, а также чтобы количество квартир соответствовало числу мест на парковке. Ну и был рассмотрен вопрос о подъездных путях… Задача любыми способами уплотнить эту часть города не ставится. Уплотнение - это наиболее рациональное использование инфраструктуры. Будем еще этот вопрос изучать. Сделаем запросы в отделы образования и здравоохранения, уточним все моменты. Если нормативы нарушены, то мы эту информацию представим на областной градостроительный совет. Возможно, общественное обсуждение даст отрицательный ответ».

P. S. «БГ» расскажет своим читателям, как разрешилась ситуация со строительством дома по ул. Суворова.

Когда здесь был стадион, эта территория, на которой ныне планируется строительство многоэтажки, выглядела вот так. Фото предоставлены жильцами дома №7А по ул. Волгоградской