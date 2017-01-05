«Аксель» атакует: в выходные на Брестчине до -25

В ближайшие дни синоптики прогнозируют сложные погодные условия. Температура воздуха понизится, ожидается кратковременный снег. «БГ» рассказывает о том, как справляются с «зимой» коммунальные службы, и советует, как обезопасить себя в гололед.

Брестскую область в среду накрыл обильный снегопад. В дальнейшем ожидаются слабая метель, местами налипание мокрого снега. Днем возможны слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщила «БГ» 3 января начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией «Брестоблгидромет» Светлана Жогальская. Циклон, принесший в Беларусь снег и мороз, носит название «Аксель».

Сильный снегопад в среду прибавил хлопот городским коммунальным службам, которые сразу же приступили к работе.

«Обработка улиц города песко-соляной смесью ведется в соответствии с действующими нормами и в рамках взаимодействия с ГАИ. Так, 4 января около 01.50 после совместного мониторинга состояния дорожного покрытия и температуры наружного воздуха техника приступила к работе. С 5 утра были выведены на работу 240 дворников и уборщиков территорий. С 08.00 дополнительно привлечены 60 человек с других участков. По состоянию на 10.00 в ликвидации последствий снегопада принимали участие 22 единицы спецтранспорта с пескоразбрасывающим оборудованием, 11 единиц тракторной техники с оборудованием и 40 единиц вспомогательной техники», - рассказал корреспонденту «БГ» Вадим Кушнерук, директор ПКУП «Коммунальник» днем 4 января.

В пятницу 6 января в тылу уходящего на восток циклона на территорию области будет поступать холодный воздух с севера. Ожидается резкое усиление мороза. Температура воздуха в течение суток составит -13..-18 °С. Будет преимущественно без осадков.

В субботу 7 января осадков также не ожидается. Местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится еще ниже - до -18..-23 °С, при прояснениях до -25 °С. Днем прогнозируют до -12..-17 °С.

В воскресенье 8 января в отдельных районах возможен кратковременный снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит -11..-16 °С, при прояснениях до -17..-20 °С. Днем будет -4..-9 °С.

Коммунальные службы просят автовладельцев не ставить машины на проезжей части и в других не установленных для парковки местах, поскольку это мешает расчистке города от снежного и ледяного покрова. А Госавтоинспекция просит автолюбителей проявлять повышенное внимание при управлении транспортными средствами.

Особенно опасным для водителей является проезд пешеходных переходов, путепроводов и эстакад, а также мостов и выездов с дворовых территорий. Именно на этих участках из-за частого торможения образуется наиболее плотный лед, создавая повышенную угрозу безопасности дорожного движения. «Подъезжать и проезжать такие участки нужно с максимальной осторожностью, поскольку они не только отполированы шинами тормозящих и набирающих скорость автомобилей, но и, как правило, отличаются наличием большого числа пешеходов», - советует УГАИ УВД Брестского облисполкома. Кроме того, инспекторы рекомендуют соблюдать безопасные скорость движения и дистанцию.

МЧС просит и вовсе воздержаться от поездок в снегопад, а автомобиль поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев. Если вы все же оказались в дороге в такую ненастную погоду, то следует двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости, а в случае неисправности или при очень плохой видимости включите аварийную сигнализацию, остановитесь на обочине дороги и ждите помощи в автомобиле. Двигатель следует оставить включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

В неблагоприятных погодных условиях, таких как снегопад и гололедица, немудрено и заработать травму. По статистике, «зимний» травматизм составляет 15 - 20% заболеваемости с временной нетрудоспособностью. «Причинами гололедных травм часто становятся спешка и невнимательность. Многие попросту не замечают припорошенного снегом льда. Наиболее травмоопасные места - обледеневшие тротуарная плитка, ступеньки подъездов. Поскальзываются и падают также при входе и выходе из общественного транспорта», - сообщал ранее «БГ» главный врач УЗ «Брестская городская поликлиника №6» Валерий Жолоб.

Если, поскользнувшись, вы потеряли равновесие, ни в коем случае не приземляйтесь на выпрямленные руки. Постарайтесь сгруппироваться и сделать поворот в сторону, чтобы удар пришелся на боковую поверхность падающего туловища. Если падаете на спину, прижмите подбородок к груди, а руки раскиньте как можно шире. Это позволит избежать черепно-мозговой травмы.

Для предупреждения падений необходимо соблюдать простые правила:

- Носить обувь желательно на плоской подошве или на низком квадратном каблуке. Лучше, если подошва будет с хорошим протектором.

- В гололедицу ходить нужно по-особому, ступать в гололед следует сразу всей ступней. Передвигаться надо не спеша, мелким шагом, ноги должны быть расслаблены, центр тяжести смещен чуть вперед.

- В руках по возможности желательно ничего не нести, также не следует держать их в карманах. Руки помогают сохранить равновесие. Никогда не ходите по кромке тротуара рядом с проезжей частью. Ожидая автобус, не стойте на краю остановки. Потеряв равновесие в таком положении, можно не просто упасть, но и оказаться под колесами.

ГАИ также рекомендует пешеходам проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части. Прежде чем сделать это, убедитесь, что автомобили остановились и переход для вас безопасен.