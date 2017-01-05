Общество Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

На Брестчине 83,5% детей-сирот устраиваются в замещающие семьи

№2 (734) 6 - 12 января 2017    Автор: Служба информации «БГ»

83,5% детей-сирот устраиваются в замещающие семьи

83,5% детей-сирот устраиваются в замещающие семьи // Фото: etkul74.ru

В Брестской области за пять лет в три с половиной раза уменьшилось число детей, направляемых в интернатные учреждения. 

Так, если в 2012 году в детские дома и школы-интернаты был направлен 141 ребенок, в 2014-м - 64, то за весь 2016 год - 40 детей. Позитивной устойчивой тенденции удалось достичь благодаря активной работе по устройству оказавшихся в сложной жизненной ситуации детей на семейные формы воспитания. Брестская область наряду с Минской лидирует по этому показателю, сообщает БелТА со ссылкой на начальника управления образования облисполкома Юрия Просмыцкого.

Почти 83,5% выявляемых в регионе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваются в замещающие семьи (в среднем по республике - 81,14%). Сейчас в области насчитывается 1 020 опекунских семей, в которых воспитываются 1 255 детей. В 412 приемных семьях воспитывается 591 ребенок. В 42 детских домах семейного типа (ДДСТ) находятся 268 детей.

В прошлом году новые ДДСТ появились в Ганцевичском и Жабинковском районах, Бресте и Барановичах. В 2017-м возведение четырех благоустроенных коттеджей запланировано в Пинском, Малоритском, Дрогичинском районах и в Бресте. Кстати, это будет уже пятый по счету ДДСТ в областном центре. В настоящее время в семейном устройстве нуждаются 240 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые проживают в Кобринском, Дивинском и Бытенском детских домах. Кроме того, во вспомогательных и специальных школах-интернатах воспитываются 204 ребенка. 

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Общество"

Как отмечают Новый год за границей

Добровольцы из Минска привезли подарки для подопечных объединения «Сердце - детям»

132 кіроўцаў «пад мухай» затрымалі супрацоўнікі міліцыі 1 студзеня 2017 года.

Более 40 тысяч жителей Брестчины приняли участие в праздничных гуляниях в новогоднюю ночь

Герои публикаций «Брестской газеты» о 2016 годе

Правозащитники считают противозаконным резкое повышение страхового стажа для трудовой пенсии

Топ-10 нелепых происшествий 2016 года по версии «Брестской газеты»

Что изменится в Беларуси с 1 января?

Пунктов пропуска с электронной очередью станет больше

Перемен к лучшему желает читателям «БГ» в новом году пущанский Дед Мороз

Ремесленница Марина Андрусенко провела в редакции «БГ» мастер-класс по изготовлению праздничной куклы
Брестская ремесленница о том, как сделать новогоднего ангела своими руками. Пошаговая инструкция
Как отмечают Новый год за границей
Как отмечают Новый год за границей (Фото: immigrantinvest.com)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  05.01.17   06.01.17
EUR1 Евро2,05342,0716
USD1 Доллар США1,97071,9653
RUB100 Российских рублей3,22973,2633
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня