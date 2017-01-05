На Брестчине 83,5% детей-сирот устраиваются в замещающие семьи

В Брестской области за пять лет в три с половиной раза уменьшилось число детей, направляемых в интернатные учреждения.

Так, если в 2012 году в детские дома и школы-интернаты был направлен 141 ребенок, в 2014-м - 64, то за весь 2016 год - 40 детей. Позитивной устойчивой тенденции удалось достичь благодаря активной работе по устройству оказавшихся в сложной жизненной ситуации детей на семейные формы воспитания. Брестская область наряду с Минской лидирует по этому показателю, сообщает БелТА со ссылкой на начальника управления образования облисполкома Юрия Просмыцкого.

Почти 83,5% выявляемых в регионе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваются в замещающие семьи (в среднем по республике - 81,14%). Сейчас в области насчитывается 1 020 опекунских семей, в которых воспитываются 1 255 детей. В 412 приемных семьях воспитывается 591 ребенок. В 42 детских домах семейного типа (ДДСТ) находятся 268 детей.

В прошлом году новые ДДСТ появились в Ганцевичском и Жабинковском районах, Бресте и Барановичах. В 2017-м возведение четырех благоустроенных коттеджей запланировано в Пинском, Малоритском, Дрогичинском районах и в Бресте. Кстати, это будет уже пятый по счету ДДСТ в областном центре. В настоящее время в семейном устройстве нуждаются 240 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые проживают в Кобринском, Дивинском и Бытенском детских домах. Кроме того, во вспомогательных и специальных школах-интернатах воспитываются 204 ребенка.