На Брестчине ожидается ослабление морозов
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Татьяна ГАПЕЕВА
Синоптики прогнозируют +2 °С в субботу 14 января // Фото: Татьяна ГАПЕЕВА
Начиная с четверга, погода в Брестской области будет меняться. Синоптики прогнозируют +2 °С на выходные.
В четверг 12 января погодные условия будут определять атмосферные фронты от североатлантического циклона, смещающегося на Норвежское море и Скандинавский полуостров. По области ночью в отдельных районах ожидается небольшой снег, днем на большей части мокрый снег. Слабый туман, местами на дорогах гололедица, днем слабая метель. Ветер южный 5 - 10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью ожидается до -5.. -10 °С, при прояснениях до -13 °С, днем синоптики прогнозируют 0.. -5 °С.
В пятницу и субботу 13-14 января Беларусь окажется на окраине скандинавского циклона, сообщила «БГ» начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией «Брестоблгидромет» Светлана Жогальская. На большей части территории области возможны кратковременный снег, мокрый снег, в отдельных районах слабая метель, туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер 4 - 9 м/с, 13 января днем местами порывы будут достигать 15 - 18 м/с. Температура воздуха ночью 13-14 января опустится до -1.. -6 °С, днем будет -3..+2 °С.
В воскресенье 15 января на большей части территории Брестчины ожидается снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью до -1.. -6 °С. Днем будет 0.. -5 °С.
В Брестском районе пенсионер замерз насмерть под окном своего дома
В Барановичском районе в огне погиб пенсионер
В Ганцевичах 12-летний мальчик пытался покончить с собой
В Кобрине перед судом предстанут должностные лица жилищных кооперативов, обвиняемые в хищениях в крупном размере
Фотофакт. На гребном канале в Бресте приступили к закладке лыжной трассы
Брестчанина, сбившего насмерть женщину на улице Ленина, приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы
Под Брестом отменили довоз 23-й маршруткой от Каменицы-Жировецкой до Привольного, а жители - не в курсе
В Березовском районе «Рено» ушел в кювет и несколько раз перевернулся
В Бресте столкнулись легковушка и маршрутка
В Барановичах на Рождество 25-летний парень убил ножом свою сожительницу
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|11.01.17
|12.01.17
|EUR
|1 Евро
|2,0810
|2,0803
|USD
|1 Доллар США
|1,9640
|1,9697
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2757
|3,2756
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте