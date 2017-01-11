В Брестском районе пенсионер замерз насмерть под окном своего дома

Мужчину без признаков жизни обнаружили соседи. Он лежал во дворе дома без верхней одежды с порезами и ссадинами на руках.

В деревне Волоски 10 января около 10.00 во дворе дома соседи обнаружили тело мужчины 1949 года рождения. Замерзший пенсионер лежал под разбитым окном своего дома. Дом был заперт изнутри. По предварительной версии, мужчина разбил окно и выбрался наружу, забраться же обратно он не смог. На руках погибшего были обнаружены ссадины и порезы, сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.

Следственный комитет проводит проверку по данному факту. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Мужчина проживал один, злоупотреблял спиртным.

По предварительным данным, смерть наступила от переохлаждения.