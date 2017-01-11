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В Барановичском районе в огне погиб пенсионер

№2 (734) 6 - 12 января 2017    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

В Барановичском районе в огне погиб пенсионер

В Барановичском районе в огне погиб пенсионер // Фото: Zen Inside Zen

За четверо последних суток в Брестской области это уже шестая смерть на пожаре.

Пожар произошел в деревне Задвея в переулке Баратинском 10 января в 07.45. Жилой кирпичный дом принадлежал пенсионеру 1956 года рождения, который погиб в огне. Огнем повреждены крыша, перекрытие, имущество, сообщает Брестское областное управление МЧС.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, неосторожное обращение с огнем.

Как сообщает naviny.by, с начала 2017 года в Беларуси на пожарах погибли 43 человека.

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