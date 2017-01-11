В Ганцевичах 12-летний мальчик пытался покончить с собой
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ
В Ганцевичах 12-летний мальчик пытался покончить с собой // Фото: www.stihi.ru
Подросток решил покончить с жизнью 9 января около 20.30 в социально-педагогическом центре. Проверку по факту покушения на суицид проводит Ганцевичский районный отдел Следственного комитета РБ.
В настоящее время ученик 7-го класса находится в реанимационном отделении в барановичской больнице.
Для выяснения всех обстоятельств произошедшего опрашиваются воспитанники приюта и педагогический коллектив, сообщила официальный представитель управления СК по Брестской области Марина Дранькова.
По одной из версий, причина случившегося - переживания из-за неразделенных чувств.
Это уже второй случай попытки суицида подростка за месяц в Брестской области: в Барановичах 22 декабря покончил жизнь самоубийством 15-летний школьник.
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