В Ганцевичах 12-летний мальчик пытался покончить с собой // Фото: www.stihi.ru

По одной из версий, причиной попытки суицида стали переживания из-за неразделенных чувств

Подросток решил покончить с жизнью 9 января около 20.30 в социально-педагогическом центре. Проверку по факту покушения на суицид проводит Ганцевичский районный отдел Следственного комитета РБ.

В настоящее время ученик 7-го класса находится в реанимационном отделении в барановичской больнице.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего опрашиваются воспитанники приюта и педагогический коллектив, сообщила официальный представитель управления СК по Брестской области Марина Дранькова.

По одной из версий, причина случившегося - переживания из-за неразделенных чувств.

Это уже второй случай попытки суицида подростка за месяц в Брестской области: в Барановичах 22 декабря покончил жизнь самоубийством 15-летний школьник.