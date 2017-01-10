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В Кобрине перед судом предстанут должностные лица жилищных кооперативов, обвиняемые в хищениях в крупном размере

№2 (734) 6 - 12 января 2017    Автор: Ольга ОРЛОВА

Материалы уголовного дела переданы в суд

Материалы уголовного дела переданы в суд // Фото: sk.gov.by

Одна из них, 36-летняя местная жительница, занимала должность председателя, а другая - 42-летняя женщина являлась бухгалтером жилищного кооператива в Кобрине.

Подозрения в совершении ими противоправных действий возникли у жильцов дома - членов объединения, которые стали жаловаться на размер ежемесячных взносов. Затем на общем собрании в июне прошлого года был озвучен низкий остаток на счете, после чего дольщики избрали новых представителей своих интересов. В связи с этим была изучена документация предшествующих периодов, которая не смогла подтвердить обоснованность расходов. Данное обстоятельство послужило основанием для обращения в правоохранительные органы. Кроме того, в рамках разбирательства выяснилось, что ранее ревизии и инвентаризации проводились формально, без аудита финансово-хозяйственной деятельности.

«В ходе следствия было установлено, что завладение денежными средствами в сумме более 19 800 рублей осуществлялось путем их перечисления на счета индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц в период с февраля 2014 года по апрель 2016 года. Аналогичные хищения в размере свыше 8 300 рублей выявлены еще в двух кооперативах, в которых бухгалтер занимала такую же должность», - сообщила «БГ» официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Для реализации противоправного умысла 42-летняя женщина использовала банковские карточки своих знакомых, которым переводила заработную плату, после чего происходило обналичивание денежных средств и их передача. При этом последние фактически никаких действий в пользу кооператива не выполняли. В ряде случаев подследственная фиктивно трудоустраивала лиц с целью уклонения от выплат по Декрету №6. Таким же образом она рассчитывалась за ремонт собственной квартиры и личного автомобиля. Кроме этого, бухгалтер переводила деньги на расчетные счета магазинов за товары, приобретенные для себя и председателя. В основном это строительный инвентарь, мебель и иные предметы интерьера. Также она начисляла заработную плату себе и руководителю сверх установленного размера, превысив его на 5 000 рублей.

К обвиняемым применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. На их имущество наложен арест, часть причиненного ущерба ими возмещена. 

Кобринским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жительниц по части 3 статьи «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, повторно, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

Материалы дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.

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