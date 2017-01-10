Фотофакт. На гребном канале в Бресте приступили к закладке лыжной трассы
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Ирина ШАТИЛО
На гребном канале в Бресте приступили к закладке лыжной трассы // Фото: Брестский Гребной канал
С раннего утра вместительные МАЗы, доверху загруженные искусственным снегом, наработанным за выходные снежными пушками, осуществляют рейсы к началу лыжероллерной трассы гребного канала, сообщается в официальной группе Брестского гребного канала в соцсетях. Работа на трассе кипит, и брестчане скоро смогут прокатиться на лыжах
Напомним, что еще одна лыжня на Брестчине открылась недавно в Беловежской пуще.
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