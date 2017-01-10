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Фотофакт. На гребном канале в Бресте приступили к закладке лыжной трассы

№2 (734) 6 - 12 января 2017    Автор: Ирина ШАТИЛО

На гребном канале в Бресте приступили к закладке лыжной трассы

На гребном канале в Бресте приступили к закладке лыжной трассы // Фото: Брестский Гребной канал

Работы начались утром 10 января.

С раннего утра вместительные МАЗы, доверху загруженные искусственным снегом, наработанным за выходные снежными пушками, осуществляют рейсы к началу лыжероллерной трассы гребного канала, сообщается в официальной группе Брестского гребного канала в соцсетях. Работа на трассе кипит, и брестчане скоро смогут прокатиться на лыжах

Напомним, что еще одна лыжня на Брестчине открылась недавно в Беловежской пуще. 

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