Брестчанина, сбившего насмерть женщину на улице Ленина, приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы // Фото: PICVARIO.COM / RUSSIA LOOK

Обвиняемый свою вину признал полностью, раскаялся и компенсировал родственникам погибшей нанесенный моральный и материальный ущерб.

Напомним, 3 октября около 19.50 напротив здания облисполкома на улице Ленина в Бресте 55-летний водитель «БМВ 740D» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 49-летнюю пинчанку. С многочисленными телесными повреждениями пострадавшую госпитализировали в больницу, где спустя три дня она скончалась.

Брестчанин двигался со скоростью около 40 км/ч по крайней правой полосе от улицы Гоголя в направлении Мицкевича. Установлено, что в момент ДТП он был трезв.

Суд Ленинского района Бреста 29 декабря 2016 года признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 317 УК РБ (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к двум с половиной годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Также мужчину лишили права управления транспортными средствами на 5 лет, сообщил «БГ» помощник прокурора г. Бреста Егор Кронда.

Обвиняемый в суде свою вину признал полностью, раскаялся и возместил родственникам погибшей нанесенный моральный вред и материальный ущерб.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.