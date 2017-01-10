Брестчанина, сбившего насмерть женщину на улице Ленина, приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ
Брестчанина, сбившего насмерть женщину на улице Ленина, приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы // Фото: PICVARIO.COM / RUSSIA LOOK
Обвиняемый свою вину признал полностью, раскаялся и компенсировал родственникам погибшей нанесенный моральный и материальный ущерб.
Напомним, 3 октября около 19.50 напротив здания облисполкома на улице Ленина в Бресте 55-летний водитель «БМВ 740D» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 49-летнюю пинчанку. С многочисленными телесными повреждениями пострадавшую госпитализировали в больницу, где спустя три дня она скончалась.
Брестчанин двигался со скоростью около 40 км/ч по крайней правой полосе от улицы Гоголя в направлении Мицкевича. Установлено, что в момент ДТП он был трезв.
Суд Ленинского района Бреста 29 декабря 2016 года признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 317 УК РБ (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к двум с половиной годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Также мужчину лишили права управления транспортными средствами на 5 лет, сообщил «БГ» помощник прокурора г. Бреста Егор Кронда.
Обвиняемый в суде свою вину признал полностью, раскаялся и возместил родственникам погибшей нанесенный моральный вред и материальный ущерб.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Фотофакт. На гребном канале в Бресте приступили к закладке лыжной трассы
Под Брестом отменили довоз 23-й маршруткой от Каменицы-Жировецкой до Привольного, а жители - не в курсе
В Березовском районе «Рено» ушел в кювет и несколько раз перевернулся
В Бресте столкнулись легковушка и маршрутка
В Барановичах на Рождество 25-летний парень убил ножом свою сожительницу
В Бресте из горящей квартиры пятиэтажки спасен пенсионер
В Брестской области за три дня в огне погибли 5 человек
Акция «Птушкі ля кармушкі»: участвуйте 14-15 января и не останавливайтесь всю зиму!
В Лунинецком районе столкнулись поезд и автомобиль: водитель проигнорировал красный свет семафора
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|09.01.17
|10.01.17
|EUR
|1 Евро
|2,0676
|2,0650
|USD
|1 Доллар США
|1,9538
|1,9597
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2769
|3,2723
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте