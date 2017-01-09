В Бресте столкнулись легковушка и маршрутка

Авария произошла 6 января около 16.35. По предварительной информации, 44-летний брестчанин на «Пежо 406» двигался по улице Московской в прямом направлении, в то время как маршрутное такси «Мерседес» осуществляло маневр левого поворота на разрешающий сигнал светофора, сообщает Госавтоинспекция Брестской области.

На перекрестке с улицей Советской Конституции водитель «Пежо» столкнулся с маршруткой, за рулем которой находился 40-летний брестчанин.

В результате аварии пассажиры маршрутки, 22-летняя и 45-летняя брестчанки, получили телесные повреждения. Они госпитализированы в Брестскую центральную городскую больницу и в Брестскую городскую больницу СМП соответственно.

Проводится проверка.