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В Бресте столкнулись легковушка и маршрутка

№2 (734) 6 - 12 января 2017    Автор: Александра КОВАЛЬСКАЯ

В Бресте столкнулись легковушка и маршрутка

В Бресте столкнулись легковушка и маршрутка // Фото: gaibrest.by

Две пассажирки маршрутного такси из-за полученных травм госпитализированы в больницы.

Авария произошла 6 января около 16.35. По предварительной информации, 44-летний брестчанин на «Пежо 406» двигался по улице Московской в прямом направлении, в то время как маршрутное такси «Мерседес» осуществляло маневр левого поворота на разрешающий сигнал светофора, сообщает Госавтоинспекция Брестской области.

На перекрестке с улицей Советской Конституции водитель «Пежо» столкнулся с маршруткой, за рулем которой находился 40-летний брестчанин.

В результате аварии пассажиры маршрутки, 22-летняя и 45-летняя брестчанки, получили телесные повреждения. Они госпитализированы в Брестскую центральную городскую больницу и в Брестскую городскую больницу СМП соответственно.

Проводится проверка.

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