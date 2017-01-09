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В Березовском районе «Рено» ушел в кювет и несколько раз перевернулся

№2 (734) 6 - 12 января 2017    Автор: Александра КОВАЛЬСКАЯ

В Березовском районе «Рено» ушел в кювет и несколько раз перевернулся

В Березовском районе «Рено» ушел в кювет и несколько раз перевернулся // Фото: gaibrest.by

В результате аварии пострадали пассажиры легковушки. Они были госпитализированы.

Авария произошла 7 января около 14.15. По предварительной информации, 36-летняя минчанка на «Рено Логан» ехала по автодороге Брест - Минск - граница РФ в направлении Минска.

На 121-м км дороги женщина не справилась с управлением, и машину начало заносить. Ее 41-летний супруг, сидевший рядом, пытался помочь жене вернуть контроль над автомобилем, но не смог. Иномарка вылетела в правый по ходу движения кювет и несколько раз перевернулась. Автомобиль лег на крышу и прижал пассажира.

«К счастью, в трех километрах от места происшествия находился наряд ОСВ «БУГ» ДПС ГАИ УВД, который оперативно смог выехать к месту аварии. Оказавшись не в силах вдвоем перевернуть иномарку, чтобы освободить мужчину, сотрудники ГАИ нашли помощь у водителей проезжавших мимо автомобилей. Вместе им удалось освободить пострадавшего и буквально спасти этим его жизнь. Дожидаясь карету скорой помощи, сотрудники ГАИ укрыли пледами пострадавшего», - сообщает областная Госавтоинспекция.

В результате аварии мужчина и ехавшая на заднем пассажирском сидении 68-летняя жительница Борисова с травмами были госпитализированы в Березовскую центральную районную больницу. Водитель не пострадала.

Кроме борисовчанки, все в машине были пристегнуты ремнями безопасности.

Проводится проверка.

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