В Барановичах на Рождество 25-летний парень убил ножом свою сожительницу

Мужчина убил женщину и ранил ее отчима в ходе возникшей ссоры. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Удары ножом в грудь и живот 25-летний мужчина нанес своей 30-летней сожительнице 7 января примерно в 12.40 в своей квартире. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась в больнице около 17.40.

По предварительным данным, конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Согласно результатам освидетельствования, подозреваемый был трезв.

По информации intex-press, молодые люди поссорились и девушка ушла к родителям. Днем 7 января она вместе с отчимом и матерью вернулась за своими вещами в квартиру сожителя. Во время встречи девушка стала оскорблять парня. Не выдержав, он ударил ножом свою бывшую сожительницу, а затем ранил и ее отчима. Последний сейчас находится в реанимации.

Потерпевшая работала в одной из организаций города, ее сожитель нигде официально не работал.

Подозреваемый в совершении преступления задержан и водворен в СИЗО. В настоящее время с ним работают следователи. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия, назначен комплекс судебных экспертиз.

Барановичским межрайотделом СК РБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (Убийство) УК РБ.

С начала Нового года в Барановичах это второе убийство, которое случилось во время праздников. В новогоднюю ночь во время застолья мужчина убил ножом 59-летнюю женщину, которая пригласила его в гости.