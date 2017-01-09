В Барановичах на Рождество 25-летний парень убил ножом свою сожительницу
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ
В Барановичах на Рождество 25-летний парень убил ножом свою сожительницу // Фото: chto-proishodit.ru
Мужчина убил женщину и ранил ее отчима в ходе возникшей ссоры. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Удары ножом в грудь и живот 25-летний мужчина нанес своей 30-летней сожительнице 7 января примерно в 12.40 в своей квартире. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась в больнице около 17.40.
По предварительным данным, конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.
Согласно результатам освидетельствования, подозреваемый был трезв.
По информации intex-press, молодые люди поссорились и девушка ушла к родителям. Днем 7 января она вместе с отчимом и матерью вернулась за своими вещами в квартиру сожителя. Во время встречи девушка стала оскорблять парня. Не выдержав, он ударил ножом свою бывшую сожительницу, а затем ранил и ее отчима. Последний сейчас находится в реанимации.
Потерпевшая работала в одной из организаций города, ее сожитель нигде официально не работал.
Подозреваемый в совершении преступления задержан и водворен в СИЗО. В настоящее время с ним работают следователи. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия, назначен комплекс судебных экспертиз.
Барановичским межрайотделом СК РБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (Убийство) УК РБ.
С начала Нового года в Барановичах это второе убийство, которое случилось во время праздников. В новогоднюю ночь во время застолья мужчина убил ножом 59-летнюю женщину, которая пригласила его в гости.
В Бресте из горящей квартиры пятиэтажки спасен пенсионер
В Брестской области за три дня в огне погибли 5 человек
Акция «Птушкі ля кармушкі»: участвуйте 14-15 января и не останавливайтесь всю зиму!
В Лунинецком районе столкнулись поезд и автомобиль: водитель проигнорировал красный свет семафора
На пожаре в Каменецком районе погибли супруги-пенсионеры
В Беловежской пуще открылся лыжный сезон
В Брестской области объявлен детский творческий конкурс «В объективе - милиция»
Руководство брестского автобусного парка: «МАЗы ходят все. Есть вопросы по «Радзімічам»
В Пинском районе трем рыбакам придется возместить почти 2 800 долларов ущерба за незаконный вылов 23 килограммов рыбы
В Лунинце мужчина переломал ноги, спускаясь с балкона 5-го этажа по связанным простыням
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|09.01.17
|10.01.17
|EUR
|1 Евро
|2,0676
|2,0650
|USD
|1 Доллар США
|1,9538
|1,9597
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2769
|3,2723
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте