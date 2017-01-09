В Бресте из горящей квартиры пятиэтажки спасен пенсионер
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Служба информации "БГ"
В Бресте из горящей квартиры пятиэтажки спасен пенсионер // Фото: www.nastol.com.ua
По одной из версий, загорание произошло из-за неосторожности при курении. Пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение.
Пожар произошел 8 января в 20.44 на улице Маяковского на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Огнем повреждены постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в квартире, сообщает Брестское областное управление МЧС.
Сотрудники МЧС спасли хозяина квартиры 1945 года рождения. Пенсионер с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализирован в ожоговое отделение Брестской областной больницы.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожность при курении.
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