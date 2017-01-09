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В Брестской области за три дня в огне погибли 5 человек

№2 (734) 6 - 12 января 2017    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

В Брестской области за три дня в огне погибли 5 человек

В Брестской области за три дня в огне погибли 5 человек // Фото: wallpaper.mob.org.ru

Четверо мужчин были найдены мертвыми в собственных домах. Женщина скончалась по дороге в больницу.

В Столинском районе 7 и 8 января в деревнях Рубель и Великий Лес из-за неосторожности при курении и нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств вспыхнули дома. В огне погибли хозяева, мужчины 1965 и 1954 годов рождения, сообщает Брестское областное управление МЧС.

Трагедия произошла в деревне Каменюки Каменецкого района 7 января в 18.28 на улице Пущанской. В двухкомнатной квартире произошел пожар, в результате которого погиб пенсионер 1941 года рождения. Его жена 1940 года рождения скончалась по дороге в больницу. Причина пожара устанавливается.

В Ивановском районе в деревне Кротово ночью 9 января на улице Смольной вспыхнул деревянный дом, принадлежащий пенсионеру 1935 года рождения. В огне погиб хозяин. Рассматриваемая версия возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.

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