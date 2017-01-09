Акция «Птушкі ля кармушкі»: участвуйте 14-15 января и не останавливайтесь всю зиму!

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» вновь проводит акцию, с помощью которой напоминает всем о том, как важно подкармливать птиц в холода.

Чтобы принять в ней участие, 14 и/или 15 января посчитайте виды и количество птиц на своей кормушке и отправьте данные в АПБ одним из этих способов:

- заполните простую форму (откроется 14 января, будет работать до 18.00 16 января);

- напишите сообщение в Facebook или ВКонтакте;

- напишите сообщение на info@ptushki.org.

Свои фотографии, рассказы и наблюдения размещайте в социальных сетях (Facebook или ВКонтакте, Instagram) с хэштегом #птушкілякармушкі. За самые интересные снимки АПБ раздаст сувениры!

Если кормушки пока нет, можно сделать ее самостоятельно и быстро. Как - узнаете из этой статьи.

Лучший корм для воробьинообразных - черные несоленые нежареные семечки. Можно сделать смесь - семечки подсолнечника, просо и овес. Синицы и дятлы будут рады несоленому свежему салу (его можно нанизать на гвоздики по краям кормушки, подвесить в сетке, привязать к ветке на дереве), а воробьи, зеленушки, поползни, чижи - несоленому нежареному арахису. Помните: чем разнообразнее птичье угощение, тем больше видов птиц может прилететь в вашу «столовую».

По словам координатора акции «Птушкі ля кармушкі» Карины Соловей, год назад, 16-17 января, около 2 700 участников подкормили более 9 500 птиц 38 видов.

«Чаще всего видели большую синицу (3 215 особей), на 2-м месте - полевой воробей (2 038 особей), на 3-м - домовый воробей (1 738 особей). Заглядывали в кормушки и сизые голуби, зеленушки, снегири, лазоревки, свиристели», - говорит координатор.