Акция «Птушкі ля кармушкі»: участвуйте 14-15 января и не останавливайтесь всю зиму!
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
Подкармливайте птиц зимой! // Фото: ptushki.org
Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» вновь проводит акцию, с помощью которой напоминает всем о том, как важно подкармливать птиц в холода.
Чтобы принять в ней участие, 14 и/или 15 января посчитайте виды и количество птиц на своей кормушке и отправьте данные в АПБ одним из этих способов:
- заполните простую форму (откроется 14 января, будет работать до 18.00 16 января);
- напишите сообщение в Facebook или ВКонтакте;
- напишите сообщение на info@ptushki.org.
Свои фотографии, рассказы и наблюдения размещайте в социальных сетях (Facebook или ВКонтакте, Instagram) с хэштегом #птушкілякармушкі. За самые интересные снимки АПБ раздаст сувениры!
Если кормушки пока нет, можно сделать ее самостоятельно и быстро. Как - узнаете из этой статьи.
Лучший корм для воробьинообразных - черные несоленые нежареные семечки. Можно сделать смесь - семечки подсолнечника, просо и овес. Синицы и дятлы будут рады несоленому свежему салу (его можно нанизать на гвоздики по краям кормушки, подвесить в сетке, привязать к ветке на дереве), а воробьи, зеленушки, поползни, чижи - несоленому нежареному арахису. Помните: чем разнообразнее птичье угощение, тем больше видов птиц может прилететь в вашу «столовую».
По словам координатора акции «Птушкі ля кармушкі» Карины Соловей, год назад, 16-17 января, около 2 700 участников подкормили более 9 500 птиц 38 видов.
«Чаще всего видели большую синицу (3 215 особей), на 2-м месте - полевой воробей (2 038 особей), на 3-м - домовый воробей (1 738 особей). Заглядывали в кормушки и сизые голуби, зеленушки, снегири, лазоревки, свиристели», - говорит координатор.
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