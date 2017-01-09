В Лунинецком районе столкнулись поезд и автомобиль: водитель проигнорировал красный свет семафора

Виновник аварии оказал сопротивление милиции, повредил служебный автомобиль ГАИ и был отправлен в психиатрическую больницу.

Инцидент произошел вечером 7 января на железнодорожном переезде ж/д станции Любань Лунинецкого района. Житель Кожан-Городка проехал на запрещающий сигнал семафора и врезался в дизель-поезд, следовавший из Микашевичей в Лунинец.

В результате аварии автомобиль «Ауди А6» получил механические повреждения. Управлявший им 50-летний водитель не пострадал, движение было блокировано.

На место происшествия выезжали спасатели, при помощи автоцистерны МЧС автомобиль был отбуксирован с железнодорожного полотна на проезжую часть. По данным областного управления МЧС, задержка в движении дизель-поезда №233 сообщением Микашевичи - Лунинец составила 1 час 03 минуты, пассажирского поезда № 609 сообщением Гомель - Гродно - 37 минут.

«Виновник аварии оказал сопротивление милиции и повредил служебный автомобиль Госавтоинспекции. Его доставили в Лунинецкую райбольницу, откуда направили в УЗ «Брестская областная психиатрическая больница», - со ссылкой на старшего инспектора ГАИ ДПС Сергея Антоновича сообщает Медиа-Полесье.

По информации издания, мужчина уже попадал в поле зрения милиции. Он угрожал убийством жене, а также сжег принадлежавший ей торговый киоск.