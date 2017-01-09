На пожаре в Каменецком районе погибли супруги-пенсионеры

Еще трое жильцов трехэтажного многоквартирного дома - женщина 1954 г. р. и двое ее маленьких внуков - спасены сотрудниками МЧС.

Пожар в д. Каменюки по улице Пущанской вспыхнул 7 января ближе к вечеру. Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили сильное задымление на первом этаже дома. В негоревшей комнате на диване звено газодымозащитной службы нашло хозяйку - пенсионерку 1940 г. р. Женщину вынесли на улицу. Во второй комнате, охваченной огнем, был обнаружен ее погибший муж 1941 г. р.

Жильцы дома сообщили спасателям о том, что в соседней квартире на первом этаже находятся маленькие дети с бабушкой. Работники МЧС попали в квартиру, в которой нарастала концентрация дыма, где обнаружили двух детей - мальчиков 2011 и 2016 г. р. Через окно их передали людям. Бабушку, пенсионерку 1954 г. р., вывели из квартиры на улицу с помощью маски для спасаемого.

Кроме того, дополнительно прибывшие подразделения МЧС эвакуировали из квартир подъезда 42 человека, в том числе 4 детей. Они не пострадали.

Прибывшие медики скорой оказали первую медицинскую помощь хозяйке горевшей квартиры. Однако по дороге в больницу она умерла.

Также в результате пожара огнем повреждены внутренняя отделка и имущество в квартире. Причина устанавливается.