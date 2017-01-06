В Беловежской пуще открылся лыжный сезон
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
В Беловежской пуще открылся лыжный сезон // Фото: Kraj.by
Она представляет собой экологическую тропу, расположенную в рекреационной зоне южной части национального парка «Беловежская пуща». Лыжня проложена по грунтовой дороге с незначительными повышениями и понижениями рельефа в основном среди сосновых, еловых и черноольховых лесов, которые чередуются с открытыми участками поймы реки Правая Лесная, болотами, небольшими полянами и заброшенными садами, сообщается в официальной группе нацпарка в социальной сети.
Украшают маршрут небольшие искусственные озера, созданные в начале 70-х годов прошлого столетия для регулирования гидрологического режима территории.
В зимнем лесу можно увидеть следы косуль, оленей и диких кабанов, а если повезет - встретить и других обитателей национального парка.
Важно отметить, что туристам нет необходимости везти свое снаряжение в Беловежскую пущу. Сотрудники парка уже подготовили смазанный и прошедший обслуживание лыжный инвентарь, который можно арендовать в пункте проката гостиницы №2 и гостиницы №4.
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