В Брестской области объявлен детский творческий конкурс «В объективе - милиция»
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ
В Брестской области объявлен детский творческий конкурс «В объективе - милиция» // Фото: Кира-скрап
Конкурс посвящен 100-летию белорусской милиции и проводится совместно с областным отделением Белорусского союза журналистов.
Принять участие в конкурсе могут юные корреспонденты и фотографы, которым нужно сделать интересные фотографии или написать эссе на милицейскую тематику. Работы с пометкой «на конкурс» принимаются в УВД Брестского облисполкома.
Лучшие эссе будут опубликованы на страницах областной газеты «Заря» и ведомственного печатного издания «На страже». Лучшие снимки будут демонстрироваться на выставке.
Итоги конкурса будут подведены 1 марта на торжественном мероприятии по случаю Дня белорусской милиции. Оно состоится в областном общественно-культурном центре. Победители получат дипломы и ценные подарки от учредителей, рассказал «БГ» начальник отдела информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
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