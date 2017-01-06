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В Брестской области объявлен детский творческий конкурс «В объективе - милиция»

№2 (734) 6 - 12 января 2017    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

В Брестской области объявлен детский творческий конкурс «В объективе - милиция»

В Брестской области объявлен детский творческий конкурс «В объективе - милиция» // Фото: Кира-скрап

Конкурс посвящен 100-летию белорусской милиции и проводится совместно с областным отделением Белорусского союза журналистов.

Принять участие в конкурсе могут юные корреспонденты и фотографы, которым нужно сделать интересные фотографии или написать эссе на милицейскую тематику. Работы с пометкой «на конкурс» принимаются в УВД Брестского облисполкома.

Лучшие эссе будут опубликованы на страницах областной газеты «Заря» и ведомственного печатного издания «На страже». Лучшие снимки будут демонстрироваться на выставке.

Итоги конкурса будут подведены 1 марта на торжественном мероприятии по случаю Дня белорусской милиции. Оно состоится в областном общественно-культурном центре. Победители получат дипломы и ценные подарки от учредителей, рассказал «БГ» начальник отдела информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

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