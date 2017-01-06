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Руководство брестского автобусного парка: «МАЗы ходят все. Есть вопросы по «Радзімічам»

№2 (734) 6 - 12 января 2017    Автор: Людмила СЕЛЕХ

МАЗы ходят все

МАЗы ходят все // Фото: Людмила СЕЛЕХ

Утром 6 января, когда в некоторых районах Бреста столбик термометра опустился до -17 °С, при выпуске 117 машин автобусного парка на городские маршруты города, 3 не вышло. Это желтые небольшие автобусы «Радзіміч».

По словам руководства автобусного парка, с машинами этой марки, которых на предприятии достаточно много, действительно есть проблемы. Среди конструктивных особенностей «Радзіміча» - очень тоненькие топливопроводы. При низкой температуре эти автобусики начинают капризничать.

«МАЗы ходят все. По «Радзімічам» сегодня минус три машины. Это плохо, конечно, но я вспоминаю 2013 год, когда принял должность, считалось нормальным, считалось даже очень хорошо, когда было минус 8, минус 9 машин. Когда было минус 18 машин, уже начинали звонить, что там у нас случилось. Это не показатель, мы, конечно, тут не снимаем с себя ответственности, меры принимаются», - рассказал корреспонденту «БГ» директор автобусного парка Павел Забавский.

По словам директора, в связи с сильными морозами, нагрузка в автопарке значительно увеличилась, особенно психологическая. Водителям приходится выходить на работу гораздо раньше, чтобы к моменту выхода автобуса на линию он успел прогреться. Правда, с отоплением салона есть нюансы. Когда двери постоянно открываются, удержать внутри автобуса накопленное между остановками тепло невозможно. Если же включать отопители на полную мощность, то в этих температурных условиях остывает двигатель.

«Тут уже надо выбирать, что хуже: или съезжать с линии или ехать в таком, «холодном», варианте», - отметил директор и добавил, что зимнее топливо рассчитано на -26..-28 °С.

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