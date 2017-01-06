Новости Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

В Пинском районе трем рыбакам придется возместить почти 2 800 долларов ущерба за незаконный вылов 23 килограммов рыбы

№2 (734) 6 - 12 января 2017    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

В Пинском районе трем рыбакам придется возместить почти 2 800 долларов ущерба за незаконный вылов 23 килограммов рыбы

В Пинском районе трем рыбакам придется возместить почти 2 800 долларов ущерба за незаконный вылов 23 килограммов рыбы // Фото: Neva.Today

Мужчины рыбачили недалеко от деревни Березцы на затоне реки Припять. Ущерб, нанесенный ими окружающей среде, оценивается почти в 2 800 долларов. 

Троих жителей Пинска и Пинского района 3 января задержали работники Пинской межрайонной инспекции. Мужчины десятью сетями длиной более 190 метров незаконно добыли 161 особь различных видов рыб общим весом свыше 23 кг, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.

Вред, причиненный окружающей среде, составил 237 базовых величин (5 451 тысяча рублей).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 281 УК РБ (Незаконная добыча рыбы или других водных животных). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на срок до трех лет.

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Новости"

В Беловежской пуще открылся лыжный сезон

В Брестской области объявлен детский творческий конкурс «В объективе - милиция»

Руководство брестского автобусного парка: «МАЗы ходят все. Есть вопросы по «Радзімічам»

В Лунинце мужчина переломал ноги, спускаясь с балкона 5-го этажа по связанным простыням

Передвижной пункт обогрева начал функционировать на трассе М1 под Брестом

Пинский межрайотдел СК завершил расследование уголовного дела об убийстве двух собак

В Пинске водитель «Ауди» не справилась с управлением и столкнулась с двумя встречными авто

Многодетную мать третью неделю разыскивают в Столинском районе

В брестских магазинах начали указывать цену за килограмм и литр

В Барановичах сдают в эксплуатацию дом с поквартирным отоплением

Ремесленница Марина Андрусенко провела в редакции «БГ» мастер-класс по изготовлению праздничной куклы
Брестская ремесленница о том, как сделать новогоднего ангела своими руками. Пошаговая инструкция
В Пинске водитель «Ауди» не справилась с управлением и столкнулась с двумя встречными авто
В Пинске водитель «Ауди» не справилась с управлением и столкнулась с двумя встречными авто (Фото: gaibrest.by)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  06.01.17   07.01.17
EUR1 Евро2,07162,0676
USD1 Доллар США1,96531,9538
RUB100 Российских рублей3,26333,2769
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня