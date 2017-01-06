В Пинском районе трем рыбакам придется возместить почти 2 800 долларов ущерба за незаконный вылов 23 килограммов рыбы
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ
В Пинском районе трем рыбакам придется возместить почти 2 800 долларов ущерба за незаконный вылов 23 килограммов рыбы // Фото: Neva.Today
Мужчины рыбачили недалеко от деревни Березцы на затоне реки Припять. Ущерб, нанесенный ими окружающей среде, оценивается почти в 2 800 долларов.
Троих жителей Пинска и Пинского района 3 января задержали работники Пинской межрайонной инспекции. Мужчины десятью сетями длиной более 190 метров незаконно добыли 161 особь различных видов рыб общим весом свыше 23 кг, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.
Вред, причиненный окружающей среде, составил 237 базовых величин (5 451 тысяча рублей).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 281 УК РБ (Незаконная добыча рыбы или других водных животных). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на срок до трех лет.
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