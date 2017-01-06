В Лунинце мужчина переломал ноги, спускаясь с балкона 5-го этажа по связанным простыням

В Лунинце мужчина переломал ноги, спускаясь с балкона 5-го этажа по связанным простыням // Фото: Time56.Ru

Жена закрыла пьяного мужа в квартире, чтобы он не пошел за «добавкой». Он придумал способ выйти из квартиры на 5-м этаже, но, видимо, что-то пошло не так, и на уровне 4-го этажа мужчина сорвался и упал.

Инцидент произошел 3 января около 17.00 на улице Красной в многоэтажном квартирном доме. Скорую помощь вызвали очевидцы происшествия. В результате падения 40-летний лунинечанин получил переломы левого и правого бедер, черепно-мозговую травму и был госпитализирован в Лунинецкую районную больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщил «БГ» Андрей Лукашевич, начальник Лунинецкого райотдела Следственного комитета.

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