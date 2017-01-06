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Передвижной пункт обогрева начал функционировать на трассе М1 под Брестом

№2 (734) 6 - 12 января 2017    Автор: Служба информации «БГ»

Передвижной пункт обогрева начал функционировать на трассе М1 под Брестом

Передвижной пункт обогрева начал функционировать на трассе М1 под Брестом // Фото: redcross.by

Отряд быстрого реагирования сформирован из числа волонтеров Белорусского общества Красного Креста и сотрудников милиции.

Как сообщает БелТА со ссылкой на председателя областной организации БОКК Ларису Воронко, передвижной пункт оснащен мобильным источником теплоснабжения, оборудован тросами и дополнительным аккумулятором для запуска автомобилей. Помимо технической помощи автолюбителям и водителям-дальнобойщикам будет предложено согревающее питье и теплые вещи. В передвижном пункте обогрева в достаточном количестве имеются термосы с горячим чаем, аптечки, пледы.

«Кроме этого, мы подключимся к каналу радиосвязи автомобилистов, чтобы те из них, кто попал в сложную ситуацию на дороге, могли сообщить свои координаты для оказания им помощи», - отметила Лариса Воронко.

Передвижной пункт обогрева будет курсировать на трассе М1 в радиусе трех десятков километров между Брестом и Жабинкой, пока не спадут морозы. Что касается стационарных пунктов обогрева, то они созданы во всех офисах БОКК в регионе. При необходимости такие пункты также планируется открыть в местах массового скопления людей - на вокзалах, первых этажах учреждений здравоохранения.

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