Передвижной пункт обогрева начал функционировать на трассе М1 под Брестом

Как сообщает БелТА со ссылкой на председателя областной организации БОКК Ларису Воронко, передвижной пункт оснащен мобильным источником теплоснабжения, оборудован тросами и дополнительным аккумулятором для запуска автомобилей. Помимо технической помощи автолюбителям и водителям-дальнобойщикам будет предложено согревающее питье и теплые вещи. В передвижном пункте обогрева в достаточном количестве имеются термосы с горячим чаем, аптечки, пледы.

«Кроме этого, мы подключимся к каналу радиосвязи автомобилистов, чтобы те из них, кто попал в сложную ситуацию на дороге, могли сообщить свои координаты для оказания им помощи», - отметила Лариса Воронко.

Передвижной пункт обогрева будет курсировать на трассе М1 в радиусе трех десятков километров между Брестом и Жабинкой, пока не спадут морозы. Что касается стационарных пунктов обогрева, то они созданы во всех офисах БОКК в регионе. При необходимости такие пункты также планируется открыть в местах массового скопления людей - на вокзалах, первых этажах учреждений здравоохранения.