Пинский межрайотдел СК завершил расследование уголовного дела об убийстве двух собак

Мужчина обвиняется в том, что 31 октября 2015 года в деревне Почапово выстрелом из пневматической винтовки «Хатсан» убил собаку. Беспородный пес имел ошейник и принадлежал местному жителю.

Предварительное расследование по данному факту приостанавливалось в ходе первоначального разбирательства, потому что достаточных доказательств, изобличающих его в совершении преступления, не имелось.

Спустя год, 13 октября в этом же населенном пункте сельчанин снова выстрелил не менее двух раз в беспородную собаку, потом он стал преследовать пса на своем автомобиле и произвел еще два выстрела. Животное от ранений в тот же день скончалось в лечебнице.

«Со слов подследственного, кому принадлежали питомцы, он не знал. Изначально свою причастность к гибели собак мужчина отрицал. Кроме того, его знакомые также давали показания о том, что подследственный не стрелял в домашних животных. Однако в дальнейшем, в ходе следствия, он дал признательные пояснения об обстоятельствах произошедшего. При этом обвиняемый указал, что осознал всю пагубность своих поступков, переосмыслил их и о содеянном сожалеет. Также он указал, что у него самого есть беспородная собака, которая живет во дворе дома», - сообщила Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области.

Для проверки всех доводов участников уголовного процесса были проведены допросы, очные ставки, проверки показаний на месте и обыски. Винтовка, спрятанная в доме друга обвиняемого, изъята. Как показала баллистическая экспертиза, пули именно из этого оружия были обнаружены в теле убитого пса.

По мнению следствия, у обвиняемого был надуманный повод, по которому чужие собаки, внешне не вызывающие какой-либо угрозы, доставляли ему неудобство.

Пинским межрайотделом СК РБ завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины по ч. 2 ст. 339-1 (Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских побуждений, повторно) УК РБ.

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.