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В Пинске водитель «Ауди» не справилась с управлением и столкнулась с двумя встречными авто

№2 (734) 6 - 12 января 2017    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

В Пинске водитель «Ауди» не справилась с управлением и столкнулась с двумя встречными авто

В Пинске водитель «Ауди» не справилась с управлением и столкнулась с двумя встречными авто // Фото: gaibrest.by

ДТП произошло на улице Калиновского. Из-за погодных условий и неправильной скорости на закруглении дороги автомобиль занесло. Водитель «Ауди» в больнице.

Авария произошла 4 января около 10.40. По предварительной информации, 24-летняя пинчанка на автомобиле «Ауди 100» ехала в направлении проспекта Калиновского. На закруглении дороги вправо водитель не справилась с управлением, автомобиль занесло, и он столкнулся со встречными «Фиатом Мареа» и «БМВ 525».

Встречными автомобилями управляли 24-летний и 29-летний пинчане соответственно. Они не пострадали.

Водитель «Ауди 100» получила травмы и была госпитализирована в Пинскую городскую больницу. Как сообщили в ГАИ области, женщина не учла погодные условия и состояние дорожного покрытия, а также неправильно выбрала скорость движения.

Установлено, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности.

Проводится проверка.

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В Пинске водитель «Ауди» не справилась с управлением и столкнулась с двумя встречными авто (Фото: gaibrest.by)
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