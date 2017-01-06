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Многодетную мать третью неделю разыскивают в Столинском районе

№2 (734) 6 - 12 января 2017    Автор: Служба информации «БГ»

Женщина пропала 19 декабря прошлого года

Женщина пропала 19 декабря прошлого года // Фото: УВД Брестского облисполкома

О судьбе 35-летней жительницы д. Струга, которая одна воспитывала четверых несовершеннолетних детей, ничего не известно с 19 декабря.

Женщина трудилась в местном хозяйстве оператором машинного доения. После завершения рабочего дня около 18.00 женщина попрощалась с коллегами и отправилась домой. Однако там так и не появилась. Ее дети временно помещены в социально-педагогический приют в Речице.

По факту безвестного исчезновения женщины Столинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.

Женщина была одета в пальто черного цвета с красными вставками на плечах, черную вязаную шапку, темные сапоги. На вид ей 35 - 40 лет, среднего телосложения, рост 160 - 170 см, волосы прямые, темно-русые, глаза карие.

Тех, кому может быть известна информация о судьбе и местонахождении сельчанки, правоохранители просят сообщить по телефону 102.

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