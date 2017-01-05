В брестских магазинах начали указывать цену за килограмм и литр

Ставить в продовольственных магазинах альтернативную цену товара рекомендовало Министерство антимонопольного регулирования и торговли с 1 января.

Для пищевых продуктов, масса которых не превышает 250 г (мл), будут указывать цену за 100 г (мл); для товаров свыше 250 г (мл) - цену за 1 кг (л). При этом это касается не только ценников, но и информации в рекламе, каталогах. С 1 июля 2017 года эта рекомендация станет обязанностью.