В брестских магазинах начали указывать цену за килограмм и литр
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Ирина ШАТИЛО
В брестских магазинах начали указывать цену за килограмм и литр // Фото: Ирина ШАТИЛО
Для пищевых продуктов, масса которых не превышает 250 г (мл), будут указывать цену за 100 г (мл); для товаров свыше 250 г (мл) - цену за 1 кг (л). При этом это касается не только ценников, но и информации в рекламе, каталогах. С 1 июля 2017 года эта рекомендация станет обязанностью.
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