В Кобринском районе утонул брестчанин
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
В Кобринском районе утонул брестчанин // Фото: politsib.ru
Тело мужчины было обнаружено в водоеме агрогородка Дивин 2 января. Утонувший числился в розыске.
Так как 39-летний брестчанин, проживающий в Московском районе города, не пришел ночевать, его обеспокоенные родственники обратились в милицию. С 28 декабря мужчину объявили в розыск. Последними, кто его видел, были друзья, с которыми пропавший отдыхал, рассказала Мария Рудь, председатель Московской районной организации ОСВОД.
Она напоминает, что безопасным считается лед толщиной не менее 7 см. Если на лед выходит несколько человек, толщина ледяного покрытия на водоеме должна быть еще больше. Массовые катания разрешены при толщине льда не менее 25 см.
Прочность ледяного покрова уменьшает снег, который делает его рыхлым. Проверять лед ударом ноги категорически запрещено.
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