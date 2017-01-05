В Кобринском районе утонул брестчанин

Так как 39-летний брестчанин, проживающий в Московском районе города, не пришел ночевать, его обеспокоенные родственники обратились в милицию. С 28 декабря мужчину объявили в розыск. Последними, кто его видел, были друзья, с которыми пропавший отдыхал, рассказала Мария Рудь, председатель Московской районной организации ОСВОД.

Она напоминает, что безопасным считается лед толщиной не менее 7 см. Если на лед выходит несколько человек, толщина ледяного покрытия на водоеме должна быть еще больше. Массовые катания разрешены при толщине льда не менее 25 см.

Прочность ледяного покрова уменьшает снег, который делает его рыхлым. Проверять лед ударом ноги категорически запрещено.