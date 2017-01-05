На территории польской части Беловежской пущи обнаружены предположительно остатки границ древних сельскохозяйственных полей

Неизвестные ранее объекты, связанные с деятельностью человека на территории пущи, были открыты польскими учеными в рамках исследований, базирующихся на анализе данных лазерного сканирования, сделанного с воздуха.

Линейные объекты, которые стали главной находкой, во многих местах образуют замкнутые, как правило, четырехугольные пространства, которые занимают значительную площадь лесной территории. Имеют разную, например, несколько десятков метров, длину и незначительную, около 20 - 30 см, трудно видимую высоту. Найти их было бы невозможно без специализированных приборов, которые использовались в рамках проекта «Life+ ForBioSensing PL: комплексный мониторинг динамики древостоев Беловежской пущи с использованием данных дистанционного зондирования», сообщает geoforum.pl.

Линейные объекты были частично исследованы во время раскопок, что, в том числе, привело к обнаружению каменно-земляных конструкций шириной около 2 м. По мнению исследователей, эти структуры антропогенные и, вероятно, могут быть остатками старых, ранее неизвестных полей. В нескольких местах конструкции находятся под курганами и насыпями, которые относятся к раннему средневековью, что может свидетельствовать об их более раннем происхождении. Для установления более точной хронологии и их функций нужны дальнейшие исследования.

Снимок одного из мест, где обнаружены древние поля

Открытие проливает новый свет на восприятие Беловежской пущи и методологии археологических исследований в лесных районах. Находка указывает на необходимость более глубокого и широкого изучения объектов и прошлого этой территории. До сих пор в Польше не было найдено этого типа систем при помощи лазерного сканирования в таком количестве и на такой большой площади. Эти структуры, безусловно, старше, чем деревья, растущие на них. В ближайшее время ученые будут пытаться определить точную датировку объектов, функции и тщательно изучат их внутреннее содержание.

Открытия были сделаны в рамках «Инвентаризации культурного наследия», которая является частью научно-исследовательской работы «Оценка состояния биоразнообразия в Беловежской пуще на основе выбранных природных и культурных элементов» и проводилась в 2016 году по заказу Генеральной дирекции государственных лесов.