На территории польской части Беловежской пущи обнаружены предположительно остатки границ древних сельскохозяйственных полей
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Cлужба информации «БГ»
Визуализация данных лазерного сканирования // Фото: geoforum.pl
Неизвестные ранее объекты, связанные с деятельностью человека на территории пущи, были открыты польскими учеными в рамках исследований, базирующихся на анализе данных лазерного сканирования, сделанного с воздуха.
Линейные объекты, которые стали главной находкой, во многих местах образуют замкнутые, как правило, четырехугольные пространства, которые занимают значительную площадь лесной территории. Имеют разную, например, несколько десятков метров, длину и незначительную, около 20 - 30 см, трудно видимую высоту. Найти их было бы невозможно без специализированных приборов, которые использовались в рамках проекта «Life+ ForBioSensing PL: комплексный мониторинг динамики древостоев Беловежской пущи с использованием данных дистанционного зондирования», сообщает geoforum.pl.
Линейные объекты были частично исследованы во время раскопок, что, в том числе, привело к обнаружению каменно-земляных конструкций шириной около 2 м. По мнению исследователей, эти структуры антропогенные и, вероятно, могут быть остатками старых, ранее неизвестных полей. В нескольких местах конструкции находятся под курганами и насыпями, которые относятся к раннему средневековью, что может свидетельствовать об их более раннем происхождении. Для установления более точной хронологии и их функций нужны дальнейшие исследования.
Открытие проливает новый свет на восприятие Беловежской пущи и методологии археологических исследований в лесных районах. Находка указывает на необходимость более глубокого и широкого изучения объектов и прошлого этой территории. До сих пор в Польше не было найдено этого типа систем при помощи лазерного сканирования в таком количестве и на такой большой площади. Эти структуры, безусловно, старше, чем деревья, растущие на них. В ближайшее время ученые будут пытаться определить точную датировку объектов, функции и тщательно изучат их внутреннее содержание.
Открытия были сделаны в рамках «Инвентаризации культурного наследия», которая является частью научно-исследовательской работы «Оценка состояния биоразнообразия в Беловежской пуще на основе выбранных природных и культурных элементов» и проводилась в 2016 году по заказу Генеральной дирекции государственных лесов.
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