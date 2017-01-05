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Пьяный брестчанин, управляя автомобилем на летней резине и без техосмотра, «срезал» светофор

№2 (734) 6 - 12 января 2017    Автор: Ольга ОРЛОВА

В Бресте в очередной раз сбили светофор

В Бресте в очередной раз сбили светофор // Фото: УГАИ по Брестской области

Очередная авария, повлекшая порчу объекта дорожной инфраструктуры, произошла утром 4 января на улице Гаврилова в Бресте. По предварительной информации, 21-летний брестчанин, управляя минивеном «Фольксваген Шаран», на скорости не справился с управлением.

Как выяснилось, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения - 1,6 промилле. Кроме того, на автомобиле установлен летний тип шин, что при совершении ДТП в зимний период является отягчающим обстоятельством.

В отношении нарушителя составлены четыре административных материала: за отсутствие техосмотра, эксплуатацию автомобиля на летнем типе шин зимой, управление транспортным средством в состоянии опьянения и за аварию. Поврежденный светофор мужчина будет восстанавливать за свой счет.

 

По факту дорожного происшествия проводится проверка.

«В последнее время создается впечатление, что брестские водители совершенно утратили чувство самосохранения и выставляют Брест как самый «пьяный» в республике. Они не боятся ни административных взысканий, ни уголовной ответственности, ни даже самых «печальных сценариев». Только за первые сутки нового года были задержан и отстранен от управления транспортными средствами 21 нетрезвый водитель - 21 потенциальный убийца», - говорится в сообщении областной Госавтоинспекции.

В связи с этим УГАИ обращается к жителям Бреста, которые стали свидетелями управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или заметили у проезжей части нетрезвого пешехода, не быть равнодушными и сообщать об увиденном по телефону 41-44-44 или 102.

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