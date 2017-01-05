В Барановичах сдают в эксплуатацию дом с поквартирным отоплением

Первый дом с поквартирным отоплением в райцентре сдали в мае 2016 года. Дом энергоэффективен, его проектировал «Брестжилстрой», а воплощали проект в жизнь строители СУ-213 строительного треста №25, сообщают местные СМИ.

Сейчас хозяева квартир осматривают свое жилье и могут предъявить претензии по качеству, чтобы строители устранили недоработки.

При строительстве этого дома использовались качественные материалы, работы выполнялись круглосуточно, строители работали в три смены.

В 2016 году построено 9 многоквартирных жилых домов, это около 50 тысяч кв. метров. Пять из всех возведенных домов - долевые. Также в городе построено 130 индивидуальных домов. Программу по вводу жилья выполнили на 130%. На 2017 год запланировано еще пять долевых домов, их строительство будет зависеть от активности граждан. Счастливыми новоселами в прошлом году в Барановичах стали 828 семей.