В Барановичах сдают в эксплуатацию дом с поквартирным отоплением
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
В Барановичах сдают в эксплуатацию дом с поквартирным отоплением // Фото: albik.ru
У жильцов есть возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в квартире.
Первый дом с поквартирным отоплением в райцентре сдали в мае 2016 года. Дом энергоэффективен, его проектировал «Брестжилстрой», а воплощали проект в жизнь строители СУ-213 строительного треста №25, сообщают местные СМИ.
Сейчас хозяева квартир осматривают свое жилье и могут предъявить претензии по качеству, чтобы строители устранили недоработки.
При строительстве этого дома использовались качественные материалы, работы выполнялись круглосуточно, строители работали в три смены.
В 2016 году построено 9 многоквартирных жилых домов, это около 50 тысяч кв. метров. Пять из всех возведенных домов - долевые. Также в городе построено 130 индивидуальных домов. Программу по вводу жилья выполнили на 130%. На 2017 год запланировано еще пять долевых домов, их строительство будет зависеть от активности граждан. Счастливыми новоселами в прошлом году в Барановичах стали 828 семей.
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