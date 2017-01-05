На консервном заводе в Кобрине будут выращивать форель
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
На консервном заводе в Кобрине будут выращивать форель // Фото: vipidei.com
Собственником всего комплекса зданий закрывшегося завода стало ЧУП «Жилстройкомплект». Это местное предприятие, которое вот уже добрый десяток лет занимается строительством.
Как сообщают региональные СМИ, новый собственник планирует использовать кобринский завод для разведения рыбы. Пока на объекте идут подготовительные работы, а в перспективе здания будут реконструированы для выращивания форели весом до 1 килограмма. Опыт разведения рыбы у строительной компании есть, правда, на территории Польши.
Тем не менее консервное производство новый собственник планирует сохранить.
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