В Бресте появились два новых памятника природы
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
В Бресте появились два новых памятника природы // Фото: mediabrest.by
Родниковую стругу и торфяник в областном центре причислили к памятникам природы местного значения. Соответствующие решения горисполкома опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.
Расположенный в северной части областного центра в притеррасной пойме реки Западный Буг участок черноольхового массива получил статус гидрологического памятника природы «Брестская родниковая струга». Площадь памятника природы составляет 0,394 га. Струга - это старое славянское название пойменного влажного черноольшаника. Этот уголок живой природы ценен уже тем, что он сохранился в черте большого города. Кроме того, здесь находится самый большой в Бресте родник, интересная фауна. В этом месте регулярно зимуют травяные лягушки, можно услышать пение зимородка, мухоловки и других птиц, информирует БелТА.
К особо охраняемым природным территориям (ООПТ) отныне принадлежит и геологический памятник природы местного значения «Торфяник Дубровка». Это последний естественный участок водораздельного болота, сохранившийся на территории Бреста. Он находится у разъезда Брест-Северный - Северо-Западный - Большие Мотыкалы и представляет собой условный треугольник, ограниченный границами отвода железной дороги. Площадь геологического памятника природы составляет 11,07 га.
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