11 тысяч брестчан поселятся в новом микрорайоне Бреста
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
11 тысяч брестчан поселятся в новом микрорайоне Бреста // Фото: novostimira.com.ua
В 2016 году в Бресте за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 227 тысяч кв. м жилых помещений, что составляет 123% от годового задания.
Более половины введенного жилья - 114 тысяч кв. м (50,2%) - построено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе для многодетных семей - 25,7 тыс. кв. м (11,3%) и для граждан, осуществляющих строительство жилья с господдержкой, - 51,5 тыс. кв. м (22,7%).
Начато освоение нового района жилой застройки ЮВМР-4 («Лагуна»), на территории которого планируется построить 37 многоквартирных домов общей площадью 208,4 тысяч кв. м. В этом микрорайоне будут проживать 11 тысяч человек.
В 2017 году планируется приступить к освоению нового района жилой застройки Бреста - ЮЗМР-5, строительство которого планируется начать в 2018 году.
На консервном заводе в Кобрине будут выращивать форель
В Бресте появились два новых памятника природы
В Пинском районе водитель насмерть сбил пенсионерку, которая шла посреди дороги
В Барановичах во время новогоднего застолья гость убил мать хозяина дома
Следствие ищет потерпевших от мошеннических действий брестского предпринимателя
В Малоритском районе отец пырнул ножом своего сына
В Барановичском районе водитель сбил пешехода и скрылся
В субботу в Брестской области ожидается понижение температуры до -25 °С. Похолодание начнется с четверга
В ночь на 4 января над Землей пронесутся сотни метеоров
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|04.01.17
|05.01.17
|EUR
|1 Евро
|2,0545
|2,0534
|USD
|1 Доллар США
|1,9666
|1,9707
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2142
|3,2297
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте