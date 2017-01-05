11 тысяч брестчан поселятся в новом микрорайоне Бреста

В 2016 году в Бресте за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 227 тысяч кв. м жилых помещений, что составляет 123% от годового задания.

Более половины введенного жилья - 114 тысяч кв. м (50,2%) - построено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе для многодетных семей - 25,7 тыс. кв. м (11,3%) и для граждан, осуществляющих строительство жилья с господдержкой, - 51,5 тыс. кв. м (22,7%).

Начато освоение нового района жилой застройки ЮВМР-4 («Лагуна»), на территории которого планируется построить 37 многоквартирных домов общей площадью 208,4 тысяч кв. м. В этом микрорайоне будут проживать 11 тысяч человек.

В 2017 году планируется приступить к освоению нового района жилой застройки Бреста - ЮЗМР-5, строительство которого планируется начать в 2018 году.