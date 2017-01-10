За прошлый год индивидуальные предприниматели Брестской области уплатили в консолидированный бюджет 51,5 млн рублей
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
За прошлый год ИП области уплатили в бюджет 51,5 млн рублей // Фото: ctv.by
На начало 2017 года на учете в налоговых органах региона состояло 32 597 индивидуальных предпринимателей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество предпринимателей уменьшилось на 1 289 человек (или на 3,8%), сообщает пресс-центр инспекции МНС Республики Беларусь по Брестской области.
СПРАВКА. Консолидированный бюджет области состоит из консолидированных бюджетов районов, бюджетов городов областного подчинения, расположенных на территории области, и областного бюджета.
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