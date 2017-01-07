Средняя зарплата в $500 победила в номинации «Безумная идея - 2016»

Аналитический центр «Стратегия» и Научно-исследовательский центр Мизеса по традиции подвели итоги социально-экономического развития Беларуси в 2016 году и определили победителей в 16 номинациях. Приводим 10 из них, на наш взгляд, наиболее интересных.

Лучший орган государственного управления - Национальный банк. Победа ему присуждена за предсказуемую монетарную политику, профессионально проведенную деноминацию, снижение рисков инфляционных и девальвационных шоков, ослабление иждивенческих, спекулятивных настроений и ожиданий в реальном секторе.

Худший орган госуправления - Совет министров. Победу правительству принесли неспособность принять адекватные меры по выходу из рецессии, неадекватность оценок причин кризисных явлений в экономике, усугубление долгового бремени государства и соответствующей нагрузки на экономику, неспособность ликвидировать структурные дисбалансы, неспособность раскрепостить национальное предпринимательство.

Кроме Совмина, на это звание по итогам 2016 года претендовали Минтруда и соцзащиты, Министерство финансов и Министерство промышленности.

В номинации «Скандал года» победил отказ платить «Газпрому» за проданный им Беларуси газ по цене международного договора. Конкуренцию этому скандалу составили, в том числе, заявление представителя Комитета госконтроля о том, что официальные данные по инфляции не соответствуют действительности, а также данные Генпрокуратуры РФ, что в 2015 г. Беларусь экспортировала в Россию 573 тыс. тонн яблок и грибов, что в пять раз превышает собранный в стране урожай.

Событие года - пятое Всебелорусское народное собрание (22 - 23 июня 2016 г.). Номинанты - выборы в Палату представителей Национального собрания, деноминация белорусского рубля, отказ Лукашенко от участия в саммите стран ОДКБ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге и его встречи с руководителем Сената и вице-премьером Польши.

Власти обещали предоставлять государственную помощь только высокодоходным и прибыльным коммерческим организациям и не сдержали слово - это «Провал года». Всего на это звание было предложено 9 вариантов, среди которых провал договоренности по поставкам нефти и ценам на газ с Россией, крах в получении кредита от МВФ, провал дедолларизации и др.

Из 10 претендентов на звание «Лучший законодательный акт» победа присуждена постановлению правления Нацбанка от 19 декабря «Об утверждении Стратегии институционального развития Национального банка Республики Беларусь на 2017 - 2020 годы».

Что касается худшего законодательного акта, им стало постановление Совета министров от 12 мая «О приоритетных видах деятельности (секторах экономики) для осуществления инвестиций и признании утратившим силу постановления Совета министров Республики Беларусь от 26 февраля 2014 г. №197».

Научно-исследовательский центр Мизеса - негосударственный белорусский исследовательский центр, структурное подразделение аналитического центра «Стратегия». Создан в 2002 году экономистами, аналитиками, преподавателями социогуманитарных дисциплин, философами и представителями других профессий. Назван в честь экономиста австрийской школы Людвига фон Мизеса. Руководитель центра - экономист Ярослав Романчук.

По версии независимых экономистов, звание «Жертва года» лучше всего подходит одному из крупнейших бизнесменов Беларуси Юрию Чижу. Он находился под следствием, вышел на свободу без уголовного дела, но с потерей особого статуса в окружении президента. Претендовали на это звание и инвестор ОАО «Барановичидрев» Амид Набизада, который вложил в бывшее госпредприятие миллионы долларов и остался должен государству, и гендиректор Витебской бройлерной птицефабрики Анна Шарейко, которую осудили за управление коммерческим предприятием без ущерба для государства и др.

Как и в прошлые годы, много претендентов на победу было в номинации «Загадка года». В итоге самым загадочным признано то, как Совет министров отчитался о выполнении плана по созданию 50 тысяч рабочих мест, когда, по данным Белстата, за январь - октябрь 2016 г. число уволенных превысило число принятых на работу почти на 90 тысяч.

По словам руководителя центра Мизеса Ярослава Романчука, в отличие от прошлых лет, в этом году была очень ожесточенная борьба за победителя в номинации «Безумная идея года». Как уже говорилось выше, победителем стала средняя зарплата в $500 в 2017 году. К слову, накануне праздников Александр Лукашенко признался, что обеспечить белорусов в новом году таким средним заработком - его мечта.

Среди других безумных идей - вдвое увеличить число видов обязательного страхования, штрафовать коммерческие организации за необоснованное повышение цен, запретить медицинским работникам носить короткие халаты, шпильки и нарощенные ногти, создать гарантийный вклад на случай банкротства предприятий и заставить все частные фирмы платить туда взносы и др.

В номинации «Цитата года» тоже нелегко было определиться с самым-самым высказыванием - был рассмотрен 51 вариант. Победили нашумевшие слова вице-премьера Натальи Кочановой: «Вот приходит молодой тренер на зарплату 1,3 миллиона. Ну что поделать, такая зарплата! Вообще-то человек, закончивший школу, четко должен представлять, какая зарплата его ждет на месте тренера низового звена. Рассчитывать на то, что там его настигнут огромные финансовые бонусы, вряд ли стоит».

Комментарий Ярослава Романчука, руководителя Научно-исследовательского центра Мизеса:

- В этой цитате ярко проявляется социальность белорусского государства, отношение к детям и образованию, понимание мотивации молодежи, а также отношение к кадровой политике. В конце года Наталья Кочанова совершила скачок в своей карьере, став главой Администрации президента. И еще новоиспеченная глава строит себе коттедж в Дроздах (элитный район Минска). Специалисты по рынку недвижимости, которым в 2016-м пришлось выдержать мощное давление со стороны государства, оценивают, что дом Кочановой будет стоить как средняя зарплата белоруса за 175 лет.

А вот молодые ребята после университета должны за $65 в месяц прививать нашим детишкам любовь к спорту и здоровому образу жизни. Распорядители чужого, начальницей среди которых стала победительница в категории «Цитата 2016 года», считают, что молодежь обязана трудиться, не спрашивая о размере зарплаты и не заводя разговор о деньгах. Красноречие цитаты победительницы в том, что белорусские власти так относятся ко всем: рабочим, предпринимателям, бюджетникам и даже инвесторам. Все мы обязаны раздеться, пахать до седьмого пота, идти в бой за выполнение валовых показателей за возможное «спасибо» от Совмина или Александра Лукашенко.

По мнению независимых экономистов, 2016-й стал годом:

- продолжения рецессии, накопления структурных дисбалансов, усугубления системных противоречий и эрозии основных правовых и экономических институтов вместо создания высокопроизводительной экономики свободы производства, торговли, конкуренции и технологий власти сделали ставку на силовые методы управления.

- роста бюрократической, регуляторной нагрузки на экономику вместо раскрепощения частной инициативы, предпринимательства власти применили тактику «запрещать, не пущать и штрафовать».

- ухудшения качества государственного управления. Руководство страны не сумело создать профессиональную команду единомышленников, которая действует слаженно и синхронно для преодоления кризисных явлений в экономике.

- ускорения эрозии института частной собственности. Повсеместно нарушается принцип презумпции невиновности, а также принцип «закон обратной силы не имеет».

- накопления долгов, неликвидов, проблемных активов и «омертвленного» капитала в банковском и реальном секторах экономики, а также в секторе государственного управления.

- потерянным годом для диверсификации производства, экспорта и источников финансирования. При негативном воздействии ЕАЭС на экономику Беларуси зависимость от российского рынка сбыта увеличилась. Беларусь испытывает настоящий инвестиционный голод.

- антисоциальной политики. Власти непропорционально переложили дополнительное бремя кризисных явлений на плечи домашних хозяйств. Существенно выросло напряжение на рынке труда, неэффективная борьба с так называемыми тунеядцами привела к резкому росту социального напряжения. Вместо полноценной пенсионной реформы увеличен пенсионный возраст и изменена формула расчета пенсии, что неизбежно приведет к уменьшению пенсионных выплат. Резко выросли расходы людей на жилищно-коммунальные услуги.

- эрозии доверия. Лукашенко не доверяет своей вертикали, что увеличивает издержки на контрольные и силовые структуры. Совет министров и Национальный банк не работают в одной связке, что снижает качество государственного управления. Власти не доверяют бизнесу. Бизнес не доверяет властям, что ведет к росту цен, девальвационным и инфляционным ожиданиям.