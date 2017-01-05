Экономика и бизнес Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

Ставка рефинансирования снижается до 17%

№2 (734) 6 - 12 января 2017    Автор: Служба информации «БГ»

Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 17%

Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 17% // Фото: gp.by

Правление Национального банка Беларуси приняло ряд решений в области монетарной политики. С 18 января ставка рефинансирования снижается с 18 до 17% годовых.

Уменьшится и ставка по постоянно доступным и двусторонним операциям Нацбанка по поддержке текущей ликвидности банков - с 23 до 22% годовых. Как сообщает пресс-служба банка, данные решения принимались с учетом следующих основных факторов.

В ноябре 2016-го годовая инфляция замедлилась до 11,4%. По оценкам, прирост потребительских цен по итогам 2016 года сложится ниже прогнозируемых 12% и составит порядка 11%.

Темпы роста денежного предложения остаются умеренными: средняя широкая денежная масса в ноябре 2016 г. по отношению к ноябрю 2015 г. выросла на 4,4% (39,2% годом ранее).

Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках, несмотря на постепенное снижение их номинальных значений, в реальном выражении поддерживаются на устойчивом положительном уровне.

На внутреннем валютном рынке в четвертом квартале прошлого года продолжилось формирование чистого предложения валюты, прежде всего со стороны субъектов хозяйствования и населения. Вклад курсового фактора в интенсивность инфляционных процессов остается незначительным.

«В целом складывающиеся монетарные условия, как ожидается, обусловят дальнейшее замедление годовой инфляции и выход ее на однозначную величину в первом квартале 2017 года», - говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Возможности дальнейшего снижения процентных ставок будут определяться устойчивостью снижения темпов роста потребительских цен, соответствием их фактической динамики прогнозу, а также состоянием платежного баланса Беларуси.

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Экономика и бизнес"

Средний курс доллара вырос за 2016 год на 4,69%

С 1 января тарифная ставка первого разряда повышена на 1 рубль 20 копеек

Шоколад торговой марки «Идеал» должен появиться в магазинах в феврале

Сколько стоит новогодний стол, или Как подмазаться к Петуху?

Совмин Беларуси поставил перед министерствами и госорганами задачи на 2017 год

Белорусы стали меньше покупать

Колькасць занятых у беларускай эканоміцы скарацілася за год на 81 000 чалавек

С 1 января в Беларуси повышается размер минимальной заработной платы

Новый Таможенный кодекс: нормы беспошлинного онлайн-шоппинга из-за рубежа начнут снижаться в 2018 году

За 11 месяцев розничный товарооборот снизился на 3,9%, оптовый - на 10,4%

Ремесленница Марина Андрусенко провела в редакции «БГ» мастер-класс по изготовлению праздничной куклы
Брестская ремесленница о том, как сделать новогоднего ангела своими руками. Пошаговая инструкция
В Пинском районе водитель насмерть сбил пенсионерку, которая шла посреди дороги
В Пинском районе водитель насмерть сбил пенсионерку, которая шла посреди дороги (Фото: gaibrest.by)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  04.01.17   05.01.17
EUR1 Евро2,05452,0534
USD1 Доллар США1,96661,9707
RUB100 Российских рублей3,21423,2297
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня