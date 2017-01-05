Ставка рефинансирования снижается до 17%
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 17% // Фото: gp.by
Правление Национального банка Беларуси приняло ряд решений в области монетарной политики. С 18 января ставка рефинансирования снижается с 18 до 17% годовых.
Уменьшится и ставка по постоянно доступным и двусторонним операциям Нацбанка по поддержке текущей ликвидности банков - с 23 до 22% годовых. Как сообщает пресс-служба банка, данные решения принимались с учетом следующих основных факторов.
В ноябре 2016-го годовая инфляция замедлилась до 11,4%. По оценкам, прирост потребительских цен по итогам 2016 года сложится ниже прогнозируемых 12% и составит порядка 11%.
Темпы роста денежного предложения остаются умеренными: средняя широкая денежная масса в ноябре 2016 г. по отношению к ноябрю 2015 г. выросла на 4,4% (39,2% годом ранее).
Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках, несмотря на постепенное снижение их номинальных значений, в реальном выражении поддерживаются на устойчивом положительном уровне.
На внутреннем валютном рынке в четвертом квартале прошлого года продолжилось формирование чистого предложения валюты, прежде всего со стороны субъектов хозяйствования и населения. Вклад курсового фактора в интенсивность инфляционных процессов остается незначительным.
«В целом складывающиеся монетарные условия, как ожидается, обусловят дальнейшее замедление годовой инфляции и выход ее на однозначную величину в первом квартале 2017 года», - говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.
Возможности дальнейшего снижения процентных ставок будут определяться устойчивостью снижения темпов роста потребительских цен, соответствием их фактической динамики прогнозу, а также состоянием платежного баланса Беларуси.
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