Средний курс доллара вырос за 2016 год на 4,69%

Как свидетельствует проводимый БелаПАН постоянный мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями белорусских банков, средний курс наличного доллара США вырос в 2016 году на 4,69% (с 1,87245 до 1,96025 рубля, или с 18 724,5 до 19 602,5 без учета деноминации). При этом в декабре средний курс наличного доллара снизился на 0,61%.

В январе средний курс увеличился на 11,50% (до 20 877), в феврале - на 2,69% (до 21 438), в марте снизился на 6,34% (до 20 078,5), в апреле - на 4,62% (до 19 150), в мае вырос на 3,17% (до 19 757), в июне - на 1,94% (до 20 140), в июле снизился на 1,22% (до 1,98935, или 19 893,5), в августе - на 1,65% (до 1,9566, или 19 566), в сентябре - на 1,71% (до 1,92305, или 19 230,5), в октябре - на 1,05% (до 1,90295, или 19 029,5), в ноябре вырос на 3,64% (до 1,9723, или 19 723), в декабре снизился на 0,61%.

Средний курс покупки уменьшился за месяц на 0,74% (с 1,963 до 1,9485 рубля), продажи - на 0,48% (с 1,9816 до 1,972).

Максимальный курс покупки снизился в декабре с 1,972 до 1,956 рубля, минимальный курс продажи - с 1,977 до 1,964, максимальный - с 1,99 до 1,987.

Биржевой курс доллара вырос за январь на 12,14% (с 18 569 до 20 823 рублей), за февраль - на 3,28% (до 21 506), за март снизился на 6,36% (до 20 139), за апрель - на 4,59% (до 19 214), за май вырос на 2,99% (до 19 788), за июнь - на 1,34% (до 20 053), за июль снизился на 0,47% (до 1,9958 с учетом деноминации), за август - на 1,77% (до 1,9605), за сентябрь - на 1,72% (до 1,9268), за октябрь - на 1,11% (до 1,9054), за ноябрь повысился на 3,89% (до 1,9795), за декабрь снизился на 1,06% (до 1,9585), с начала года вырос на 5,47%.

В 2015 году средний курс наличного доллара вырос на 33,37%, в 2014-м - на 46,73%, в 2013-м - на 10,88%, за четыре года - в 2,27 раза.