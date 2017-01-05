Экспорт белорусских товаров в ЕС за январь - ноябрь упал на треть
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
Экспорт белорусских товаров в ЕС упал на треть // Фото: nv-online.info
В Беларуси экспорт товаров по итогам января - ноября 2016 года немножко подтянулся к уровню 2015 года (минус 13,3% против минус 15,7% за девять месяцев), при этом отрицательное сальдо по этой позиции продолжает расти. За месяц оно увеличилось сразу на 497 млн долларов, сообщает Белстат.
За одиннадцать месяцев прошлого года за пределами страны продано товаров на 21,3 млрд долларов, в том числе поставки в Россию составили 9,8 млрд долларов (+2,1% к аналогичному периоду 2015 года), в страны ЕС - 5,3 млрд (минус 32,8%).
Импорт товаров по итогам января - ноября сократился на 10,5% до 24,7 млрд долларов. Здесь основной объем поставок также приходится на Россию (13,8 млрд, минус 11,6% к аналогичному периоду 2015 года). Импорт товаров из ЕС снизился на 6,5% до 4,9 млрд долларов.
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам января - ноября 2016 года составило 3,453 млрд долларов (минус 2,956 млрд, по уточненным данным за 10 месяцев) против 3,086 млрд за аналогичный период 2015 года.
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