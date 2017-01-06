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На 20,3% сократились поставки российской нефти в Беларусь в прошлом году

№2 (734) 6 - 12 января 2017    Автор: Служба информации «БГ»

На 20,3% сократились поставки российской нефти в Беларусь в прошлом году

На 20,3% сократились поставки российской нефти в Беларусь в прошлом году // Фото: vestifinance.ru

Российские нефтяные компании за 2016 год сократили экспорт нефти в страны ближнего зарубежья относительно соответствующего периода 2015 года на 20,3% до 18,148 млн тонн. При этом сырье поставляется только в Беларусь, говорится в оперативном отчете ФГБУ.

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2016 году составил 235,813 млн тонн, что на 7,0% выше аналогичного показателя за 2015 год. Из них по системе нефтепроводов АК «Транснефть» в дальнее зарубежье за год было экспортировано 221,148 млн тонн нефтяного сырья (из них 201,214 млн тонн - российские ресурсы), минуя «Транснефть» - 34,599 млн тонн.

Нефтяная компания «Роснефть» в 2016 году экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК «Транснефть» 101,008 млн тонн, а вошедшая в ее состав «Башнефть» - 5,978 млн тонн.

Экспорт «Лукойла» в дальнее зарубежье составил за год 21,886 млн тонн, «Сургутнефтегаз» экспортировал 32,187 млн тонн, «Газпром нефть» - 8,440 млн тонн, «Татнефть» - 11,981 млн тонн, другие предприятия через систему «Транснефти» - 15,385 млн тонн нефти, операторы соглашения о разделе продукции - 874,5 тыс. тонн.

Транзит Казахстана в прошлом году составил 16,633 млн тонн, Азербайджана - 1,218 млн тонн, Туркменистана - 466,7 тыс. тонн, Беларуси - 1,617 млн тонн.

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