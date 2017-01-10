На «Январских музыкальных вечерах» выступила звезда Мариинского театра Ольга Бородина
№2 (734) 6 - 12 января 2017 Автор: Татьяна ГАПЕЕВА
Ольга Бородина выступила на фестивале впервые // Фото: Вадим ЯКУБЕНОК
Торжественное открытие 29-го международного фестиваля классической музыки состоялось в понедельник 9 января.
В этот вечер брестчане насладились симфонией №5 Петра Чайковского в исполнении Симфонического оркестр Белтелерадиокомпании под управлением Вячеслава Чернухо. Услышали сочинения Клода Дебюсси. Их публике представил гость из Франции знаменитый пианист Юджин Инджич.
Сюрпризом для публики оказалось выступление победителя республиканского проекта «Талент краіны» 15-летнего Никиты Шестакова. Пианист и начинающий композитор удивил собственным сочинением, посвященным памяти Сергея Рахманинова.
Еще один белорус, пианист Константин Артем, исполнил произведения Ференца Листа.
В заключение вечера вышла Ольга Бородина - звезда Мариинского театра. Оперная певица востребована на сценах лучших театров мира «Метрополитен-опера», «Ла Скала», «Ковент-Гарден» и других. В Брест, по признанию директора и художественного руководителя фестиваля Лилии Батыревой, ее пригласить было непросто. Однако Ольга Бородина приехала в наш город. На сцене Брестского театра драмы она исполнила арию Далилы из оперы «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса и песню Лауры из оперы «Каменный гость» Александра Даргомыжского.
Впереди брестчан ждут еще три вечера. Причем, подчеркнула Лилия Батырева, большинство музыкантов, которые выйдут на сцену, не выступали на фестивале ранее. Закрытие фестиваля состоится 12 января.
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