Топ-10 брестских культурных событий 2016 года по версии «БГ»

Выставка Руслана Вашкевича «Конь в пальто» готовилась для музея «Спасенные художественные ценности», но в итоге прошла в торговом центре // Фото: Вадим ЯКУБЕНОК

Год культуры в городе над Бугом оказался не лучше обычного. Кажется, мероприятий стало даже меньше по сравнению с 2015-м, когда Брест был культурной столицей Беларуси. «БГ» выделила 10 событий, которые, с нашей точки зрения, заслуживают внимания.

10. Открытие 2-й очереди постоянной исторической экспозиции в краеведческом музее

Госсектор, по нашему мнению, оказался менее активным, чем независимые инициативы. Среди событий мы бы выделили открытие второй очереди постоянной исторической экспозиции. В музее можно увидеть подлинные транспаранты 1920-30 гг., с которыми трудящиеся выходили на демонстрации, стол Петра Машерова, а также спортивную форму, в которой Юлия Нестеренко выиграла золотую медаль Олимпиады-2004.

9. Юбилей Детской школы изобразительных искусств

В ушедшем году брестская «художка» отметила 40-летие. По этому случаю школа представила несколько выставок. Самая масштабная прошла в выставочном зале ООКЦ по ул. Советской. На ней свои работы представили как учащиеся, так и преподаватели.

У фасада «художки» появилась скульптура Дон Кихота мастера художественной ковки Александра Чумакова. Вместо копья герой держит кисточку, а его щит напоминает палитру.

8. Акустический концерт Zolki Band

Под конец года музыканты пригласили слушателей в звукозаписывающую студию XLR, которая находится в Брестской областной филармонии. За дверью с табличками «Тихо» и «Не входить» они дали потрясающий часовой концерт. Не всем посчастливилось услышать Zolki Band вживую. Но те, кто не попал на концерт, смогут в будущем посмотреть live-видео, записанное на выступлении.

7. Фестиваль «Сумасшедший дом»

Уличные концерты в творческом центре «Дом» полюбились брестчанам еще в 2015 году, и в следующем их решили продолжить. Так родился фестиваль «Сумасшедший дом», который соединил в себе музыку, театр, танцы, поэзию. Мероприятие удалось провести трижды. Последний в сезоне уличный фестиваль состоялся в начале осени.

6. Стрит-арты от Леониды Василькович и Анны Яцкевич

Город обзавелся несколькими интересными стрит-артами. Художница Анна Яцкевич продолжила проект «Вулічныя вершы». Она нарисовала портрет Янки Купалы с цитатой из его произведения на улице, названной в честь белорусского классика.

Леонида Василькович украсила центральные тепловые пункты по заказу котельного хозяйства. На одном появились рыбы-дирижабли, на другом - коты. Также художница создала граффити с аистами, несущими детей, у роддома.

Граффити, затрагивающие социальные темы, в Бресте пока не появляются. Этого и пожелаем городу в 2017 году.

5. Читка пьесы Blondi

Год отметился несколькими важными театральными событиями. Впервые с 2013-го в Бресте со спектаклем «Чернобыль» выступили «Крылы халопа». Спектакль «Фро» Брестского театра кукол удостоился двух наград IV Республиканского конкурса театрального искусства «Национальная театральная премия». А компания «Напротив» представила читку пьесы Blondi. В основу текста, который написал белорусский драматург Дмитрий Богославский, лег исторический факт. Известно, что у Адольфа Гитлера была немецкая овчарка Блонди. Собака оставалась с фюрером даже тогда, когда он в апреле 1945 года переместился в бункер под Рейхсканцелярией. Там Блонди принесли приплод из 5 щенков. Трупы Блонди и одного щенка нашли, судьба четырех осталась неизвестной.

Корреспонденты «БГ» до сих пор находятся под впечатлением от читки, проходившей в темной комнате, которую освещали только вспышки фонарей. В этом неуютном пространстве актеры рассказали историю четырех разных женщин, которые в силу обстоятельств вынуждены мириться друг с другом.

4. Создание первой брошюры о католическом некрополе в Бресте

Появление кладбища датируется первой половиной XIX века. Исконные его размеры не сохранились, несколько раз некрополь страдал от вандалов. Тем не менее часть захоронений сохранилась. Например, на католическом кладбище покоятся Мария Анна Раздивилл и Ян Титус Урсын-Немцевич. Эту информацию теперь можно найти в 30-страничной брошюре, посвященной истории некрополя и его культурной ценности. Одновременно издание служит путеводителем по местам захоронений.

3. Развитие страницы «А/я Брест»

Проект в социальной сети Facebook запустили 9 декабря 2015 года, но именно в ушедшем году он получил развитие. Первоначальная задумка заключалась в том, чтобы собрать произведения брестских авторов. Ежедневно на странице публикуют от 7 до 10 работ талантливых горожан - художников, фотографов.

Проект быстро получил развитие за пределами социальной сети. Теперь его инициаторы занимаются оцифровкой архивов Брестского областного краеведческого музея.

2. Выставка «Крепость Европы. Восточный бастион»

В Бресте появились выставки, касающиеся местного контекста, отражающие социальные проблемы, которые есть в обществе. Так, в «Пространстве КХ» прошла выставка, посвященная теме чеченских беженцев «Крепость Европы. Восточный бастион». Художники из Минска, Чечни, Германии отразили свое видение проблемы.

Выставка стала одним из мероприятий, которые показывают, что искусство может быть не только абстрактным, оторванным от реальности, но и решать конкретные проблемы, призывать к диалогу.

1. Выставка Руслана Вашкевича «Конь в пальто»

На первую строчку нашего, безусловно, субъективного рейтинга мы поставили яркую и остроумную выставку Руслана Вашкевича. Минский художник готовил ее для музея «Спасенные художественные ценности» на основе его экспозиции. Проект был вдохновлен идеей контроля над границами: между государствами, в жизни, в искусстве. Но за три дня до открытия выставки музейщики отказались от нее. В итоге экспозицию, в котором разместились гроб, заполненный бутылками с алкоголем, огромные костыли, холщовые сумки с рекомендациями, как провозить контрабанду, представили в торговом центре «Миллионный». Но от этого выставка не проиграла, а даже выиграла.