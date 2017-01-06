Культ-итоги 2016: помощи от властей нет, но они и не мешают

Несмотря на то что 2016 год был объявлен в Беларуси Годом культуры, представители негосударственных организаций отмечают пассивность со стороны властей // Фото: grossman

Несмотря на то что ушедший 2016 год был объявлен в Беларуси Годом культуры, представители негосударственных организаций (НГО) отмечают пассивность со стороны властей. Об итогах года говорили участники встречи, которая прошла в «Пространстве КХ» 28 декабря.

Есть начальник, он распишется

Чиновники не готовы брать ответственность на себя, но и не вмешиваются в деятельность НГО. В независимом секторе больше активных людей.

В 2016 году в Беларуси действовала программа ЕС и Восточного партнерства «Культура и креативность». Проводили тренинги для 50 лидеров, работающих в различных культурных отраслях. «Когда мы делали отбор, была негласная идея соединить представителей госучреждений и независимого сектора. В итоге 90% людей были из независимого сектора. Не только из Минска, были из Бреста, Могилева, Гродно, - отметила координатор программы «Культура и креативность» Алина Деревянко. - Эти люди внушают веру. Когда следишь за тем, что они делают, часто на каком-то энтузиазме, личных амбициях, появляется оптимизм».

Алина Деревянко отметила, что представляет зарегистрированную в Беларуси программу, которая не имеет офиса в стране. «За год не возникало проблем со стороны министерства, госорганизаций, - пояснила она. - Все идут на контакт. Месяц назад у нас было исследование, в рамках которого мы связывались с представителями госмузеев, библиотек. Интересно, что есть тенденция к открытости, к диалогу. Госинституции стали меньше бояться всего того, что имеет в названии «европейский проект».

Ольга ШПАРАГА

Тем не менее Алина Деревянко отметила некоторую пассивность: «Мне приходилось работать с Минкультом. Они все время говорили: «Если вы хотите что-то делать, идите в Министерство внутренних дел. Мы решений не принимаем». Это позиция недееспособности, отсутствия воли. Если люди из независимого сектора берут ответственность на себя, то люди из госсектора часто говорят, что есть начальник, он распишется». По мнению координатора программы «Культура и креативность», сейчас власти осведомлены, но не мешают и не участвуют.

Директор фестиваля «Непратаптаны шлях» Алексей Дядищев подчеркнул, что в 2016 году театральный форум, проходивший в Бресте в 12 раз, включили в госпрограмму. Однако преимуществ это не дало.

«Положительным моментом для нас является то, что мы из года в год нуждаемся в волонтерах и всегда их находим», - рассказал он.

Фестиваль особых театров проходит за счет спонсоров. «Облисполком в прошлом году дал 10 млн на питание. Фестиваль проходит 4 дня, на питание уходит 50 млн. Мы принимаем порядка 200 человек. Расселяем их в Брестском институте развития и образования. Это, наверное, наш самый большой друг», - пояснил Алексей Дядищев.

«Облисполком не мешает, - добавил он. - Когда нас включили в госпрограмму, я думал, будет лучше. Но они заставили меня потеть, бегать между кабинетами. В итоге фестиваль прошел - и слава богу. Разочарование - это театр драмы как структура, как единица, как управление (на сцене Брестского театра драмы несколько лет проходил фестиваль. В 2016-м «Непратаптаны шлях» состоялся в ДК профсоюзов - прим. авт.)».

«Пространство КХ» соприкоснулось с властями, когда делало кинопоказ во дворе. «Мы сходили в отдел идеологии. Но пока они принимали решение, разрешить ли нам проводить фестиваль, мы его уже провели», - рассказала режиссер и актриса театра «Крылы халопа» Оксана Гайко. В ушедшем году театр отметил 15-летие и впервые с 2013 года показал спектакль в Бресте. Таким образом, коллектив преодолел цензурный барьер, с которым сталкивался в предыдущие годы.

Оксана ГАЙКО

Под знаком премии Алексиевич

Несмотря на то что Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе в 2015 году, 2016-й проходил под знаком этой награды, считает философ, редактор интернет-журнала «Новая Эўропа», сотрудник Центра европейских исследований Ольга Шпарага. «На каких бы мероприятиях в Минске или за пределами страны я ни была, все время всплывало, что теперь Беларусь по-другому представлена в политическом пространстве, потому что есть Нобелевская премия, - пояснила она. - Мы серьезно к себе отнеслись, избавились от каких-то комплексов. Год завершился созданием интеллектуального клуба, приезжала Ольга Седакова. По этому поводу много споров было. Светлана Алексиевич рассказывает о советском прошлом, но помещает Беларусь в европейский контекст. Это позволяет нам посмотреть на самих себя по-другому».

Год отметился локальными проектами, особенно в сфере современного искусства. В конце 2015 года в Минске начало работать и, соответственно, получило развитие в 2016-м кафе «Культура» фотографа Алексея Шинкаренко, где можно выпить чашку кофе и поговорить о культурных процессах.

Появились интересные выставки. Например, «Межы іншага» в минском пространстве «ЦЭХ», главной темой которой стало представление о белорусской толерантности во время военных конфликтов и миграционного кризиса. Выставка «Крепость Европы. Восточный бастион», недавно прошедшая в «Пространстве КХ», была посвящена теме чеченских беженцев. «Это проекты, которые длятся неделю-две. Они затрагивают четкие темы - беженцы, миграция, экономический кризис. Наконец, появились социальные темы. Выставки не претендуют на привлечение большой аудитории, но тоже идут дискуссии, медиа их освещают, идет движение», - отметила Ольга Шпарага.

В 2016 году активно поднималась феминистская тема. Альгерд Бахаревич презентовал роман «Белая муха, убийца мужчин» о женской банде, которая бросила вызов патриархальному обществу. «Я прочла этот роман. Не считаю, что он строго феминистский, тем не менее огромное количество рецензий было написано», - пояснила Ольга Шпарага.

В качестве еще одной тенденции она выделила городской активизм, который вышел на новый уровень. Так, минский квартал Осмоловка стал центром притяжения художников, экологов, здесь проводились образовательные проекты.

Председатель общественной инициативы «Грунт» Виктор Климус с мнением, что год прошел под знаком премии Светланы Алексиевич, не согласен. Возможно, это ощущалось в Минске. Но после получения премии писательница не приезжала в областные центры. «Беларускае турнэ было б лагічным, - считает он. - Мы запрашалі да сябе ў культурны цэнтр на прэзентацыю кніг і творчасці. Праўда, у Фэйсбуку. Але я не дачакаўся адказа. Магчыма, лісты патрапілі ў спам ці лістоў занадта шмат. Але іншых кантактаў я не знайшоў, напісаў туды».

В целом это старая тенденция, что минская культурная жизнь отличается от той, что протекает в регионах. Но и здесь появляются новые участники в культурном пространстве.

Виктор Климус подчеркнул, что в 2016 году отмечался 270-летний юбилей со дня рождения Тадеуша Костюшко и 450-летие создания Берестейского воеводства.

Выставки, касающиеся местного контекста

По мнению куратора проектов агентства регионального развития «Дзедзіч» Елены Кохович, молодые люди стали более открыты к белорусской культуре.

В 2016 году в рамках проекта «Будь волонтером», который проводит «Дзедзіч», второй раз состоялась «Ярмарка волонтеров». Если на первой ярмарке молодые люди стремились присоединиться преимущественно к благотворительным проектам, то в этот раз многие интересовались культурными.

Тем не менее те мероприятия, которые делают негосударственные организации, сориентированы на узкую аудиторию. «Большасць берасцейцаў будуць размаўляць пра мерапрыемствы на 9 Мая і пра канцэрт «Океана Эльзы», - отметил ведущий курсов «Мова нанова» Максим Хлебец.

Значимыми событиями 2016 года он считает концерт Brutto в Беларуси и новый альбом Лявона Вольского, выпущенный им после смерти жены.

Максим ХЛЕБЕЦ

В Бресте проходили выставки, которые касаются местного контекста, отметила Алина Деревянко. Речь идет об упомянутой выше экспозиции «Крепость Европы. Восточный бастион». Свою выставку «Конь в пальто» представил Руслан Вашкевич. Первоначально она создавалась для музея «Спасенные художественные ценности» и затрагивала темы истории и границ. Но в последний момент подверглась цензуре: выставку провели в торговом павильоне.

Алексей Толстов, Коллектив Конкретных Дат работали с темой Брестской крепости. Так родилась выставка «Конкретно-эмоциональное: между памятником и ритуалом».

Проект «Местная особенность» Семена Мотолянца, уроженца города над Бугом, ныне живущего в Санкт-Петербурге, также касался брестского контекста.

И если раньше люди ехали на мероприятия в столицу, то теперь появились минчане, которые едут на выставки в Брест. Происходит децентрализация культуры.

Алина ДЕРЕВЯНКО

«В 2015 году мы обсуждали такую тенденцию, как бум публичных пространств. Было пожелание на следующий год, чтобы нам не мешали. Можно сказать, что это пожелание исполнилось», - подчеркнула Ольга Шпарага.

Инициатив стало больше как в Минске, так и в областных центрах. «Насколько продуктивен диалог государства и негосударственных инициатив, сказать пока сложно», - отметила она. Теперь на первый план выходят другие задачи. Нужно находить новые способы работы с аудиторией, со СМИ, способы сотрудничать друг с другом.

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